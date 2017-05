Aldi Nord bietet WLAN-Internet-Radio Medion P85105 ab 24. Mai

Das Medion P85105 empfängt DAB+ und UKW-Radiosender sowie Musik via WLAN, Ethernet, USB und AUX-in. Es unterstützt als erstes Medion-Audio-Produkt auch Aldi life Musik powered by Napster und kommt ab 24. Mai für 79,99 Euro in die Aldi-Nord-Filialen.