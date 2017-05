Mobile Browser: Samsung Internet erreicht Rang 3 in Deutschland

Samsungs Browser für Android, der sich in der App-Übersicht schlicht mit „Internet“ zu erkennen gibt, konnte seinen Marktanteil hierzulande seit Januar 2016 erheblich ausbauen. Und zwar auf Kosten von Google Chrome, der im gleichen Zeitraum Marktanteile verloren hat.

In Deutschland kommt der auf Chrome basierende Samsung-Browser, der gerade in Version 5.4 erschienen ist, im Mai 2017 laut Statcounter auf knapp 18 Prozent. Google Chrome liegt mit etwas mehr als 46 Prozent allerdings klar an der Spitze, gefolgt von Apple Safari mit 28,73 Prozent. Auf Platz vier landet der Standard-Android-Browser mit 3,9 Prozent. Und der UC-Browser erreicht mit 1,06 Prozent in etwa so viel wie IEMobile mit 1,01 Prozent. Alle anderen Browers wie Opera, Edge und Firefox sind von der Ein-Prozent-Marke weit entfernt.

Damit zeigt sich im mobilen Bereich ein völlig anderes Bild als bei Desktop-Rechnern. Hier kommt Firefox mit einem Anteil von über 35 Prozent auf Platz 1, gefolgt von Chrome, der dem Mozilla-Browser mit 34,34 Prozent dicht auf den Fersen ist. An dritter Steller rangiert mit einem Anteil von 11,53 Prozent der Internet Explorer, gefolgt von Safari mit 7,34 Prozent. Edge erzielt 5,76 Prozent und erreicht damit einen höheren Marktanteil als die restlichen Varianten, die zusammen auf 5,38 Prozent kommen.

Samsung Internet: In Deutschland viel beliebter als im Rest der Welt

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Tatsache, dass der Samsung Browser in Europa zwar auch auf Rang 3 landet, aber mit nur etwas mehr als 10 Prozent deutlich weniger Marktanteile erreicht als in Deutschland. In den Niederlande und in Österreich ist er mit etwas mehr als 14 und knapp 16 Prozent ebenfalls beliebter als im europäischen Durchschnitt. In Asien kommt er gar nur auf 6,1 Prozent. Hier liegt Chrome mit 48,5 Prozent wieder an der Spitze, gefolgt vom UC-Browser, der knapp 24 Prozent erreicht und beliebter als Apple Safari mit 10,55 Prozent ist.

In Nordamerika führt mit einem Anteil von 45,95 Apple Safari. Chrome erreicht hier mit 42,68 Prozent nur Rang 2, während Samsung Internet mit 6,51 Prozent auf dem dritten Platz landet.

Weltweit liegt Google Chrome mit knapp 50 Prozent klar in Führung. Auf Rang 2 landet mit 17,48 Prozent der UC-Browser, gefolgt von Safari mit 15,75 Prozent. Samsung Internet erreicht mit 6,6 Prozent den dritten Rang, knapp dahinter landet Opera mit 5,12 Prozent. Im Desktop-Bereich gibt Chrome mit einem weltweiten Marktanteil von über 63 Prozent klar den Ton an. Firefox landet mit 14,22 Prozent auf Rang 2, gefolgt von Internet Explorer mit 9,26 Prozent. Auf dem vierten Platz landet Safari mit 5,3 Prozent, gefolgt von Edge mit 3,7 Prozent. Andere Browser erreichen zusammen 4.22 Prozent.