USA: Google Assistant fürs iPhone verfügbar

Google hat auf seiner Entwicklermesse I/O die Verfügbarkeit seines digitalen Helfers Google Assistant für das iPhone bekannt gegeben. Allerdings ist die auf künstlicher Intelligenz basierende Lösung derzeit nur für amerikanische iPhone-Nutzer erhältlich. Im Sommer soll er aber auch deutschsprachigen Anwendern zur Verfügung stehen. Laut Google kommt das Tool bereits auf 100 Millionen Geräten zum Einsatz.

Den sprachgesteuerten Assistenten,der auf Google Now folgt, hatte Google im vergangenen Jahr vorgestellt. Zunächst war er nur für Googles eigene Pixel-Smartphones, den Lautsprecher Google Home und Android Wear 2.0 erhältlich. Inzwischen steht Google Assistant allerdings weiteren Smartphones zur Verfügung.

Die Assistant-App integriert sich in andere Google-Anwendungen auf dem iPhone und ermöglicht so deren Steuerung per Sprachbefehl. Ein Nutzer kann beispielsweise nach einem bestimmten Video fragen, das dann in Youtube wiedergegeben wird. Die iPhone-App soll einen ähnlichen Funktionsumfang bieten wie Google Assistant unter Android. Derzeit wirbt Google mit folgenden Aufgaben, die der Assistent erledigen kann: