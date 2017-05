Google I/O im Livestream ab 19.00 Uhr

Die Google I/O ist das Pendant zur Apple WWDC. Was für Entwickler ein Muss ist, stößt aber auch bei Konsumenten auf großes Interesse. Auf diesen Messen erfährt man, was die Firmen die nächsten Monate planen. Google-CEO Sunda Pichai wird sicher die wichtigsten Features der nächsten Android-Version O, auch bekannt als Andoid 8, präsentieren, aber auch über geplante Neuerungen in anderen wichtigen Bereichen wie Cloud, VR, und Chrome sprechen. Der Livestream startet um 19 Uhr MESZ.

Das Programm der I/O verrät, dass viele Sessions zum Thema Android geplant sind. Auch zu dem digitalen Helfer Google Assistant können sich Entwickler umfangreich informieren. Den auf künstlicher Intelligenz basierenden Assistenten will Google Gerüchten zufolge auf weitere Geräte bringen. Angeblich will der Konzern heute bekanntgeben, dass der digitale Helfer künftig auch für Apples iPhone erhältlich sein wird.

Besonders aufmerksam dürften die Smartphone-Hersteller den Ausführungen zur neuen Update-Funktion in Android 8 folgen. Project Treble soll den Geräteherstellern die Entwicklung von Android-Updates erleichtern. Nach Angaben des Internetkonzerns handelt es sich um die „bisher größten Änderungen der Low-Level Systemarchitektur“ seit der Einführung des Mobilbetriebssystems. Technisch gesehen ist Project Treble ein Interface für die Hersteller, das zwischen dem Android OS Framework und der gerätespezifischen Low-Level-Software der Chipanbieter sitzt. Ermöglicht wird es durch die neue Vendor Test Suite (VST), die konzeptionell der Compatibility Test Suite (CTS) ähnelt. Letztere erlaubt es Entwicklern, Apps zu erstellen, die auf unterschiedlicher Hardware verschiedener Gerätehersteller laufen.