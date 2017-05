Gearbest eröffnet europäisches Service-Center

Das europäische Reparaturzentrum befindet sich in Spanien. Dorthin können Kunden defekte Geräte einsenden. Damit sollte die Serviceabwicklung deutlich verkürzt werden. Zudem bietet Gearbest deutschprachigen Support.

Für den chinesischen Online-Händler Gearbest ist Deutschland offenbar ein wichtiger Markt. Neben der Möglichkeit, mit der Versandoption „Germany Priority Line“ beziehungsweise „Germany Express“ zollfrei einkaufen zu können, hat Gearbest nun auch ein Service-Center in Europa eröffnet. Außerdem stellt Gearbest eine deutsche Ausgabe seiner Webseite deutsche Kunden zur Verfügung und bietet einen deutschsprachigen Support.

Damit dürfte sich die Attraktivität des chinesischen Online-Händlers hierzulande weiter erhöhen. Denn damit ist der teure und zeitaufwändige Rücktransport von defekten Produkten nach China hinfällig. Außerdem konnten viele Geräte mit verbautem Akku nicht per Luftfracht versendet werden. Diese Nachteile entfallen nun, allerdings nur für Waren die auf der deutschen Webseite von Gearbest bestellt werden. Für Kosten des Versands ins spanische Service-Center müssen die Kunden aufkommen. Den Rücktransport bezahlt Gearbest. Außerdem bietet Gearbest auch auf Facebook Informationen und Support in deutscher Sprache. Das funktioniert in Echtzeit auch über den Messenger.

Angebote im deutschen Gearbest-Shop

Passend zum Start der deutschen Webseite gibt es von Gearbest auch eine Reihe von Blitz-Angeboten. So ist beispielsweise das Xiaomi Mi Notebook Air 13,3 für etwas mehr als 600 Euro im Angebot. Es ist mit einem 2,3 GHz schnellen Core i5-6200u und 8 GByte RAM ausgestattet. Die Speicherkapazität der verbauten SSD beträgt 256 GByte. Das 13,3 Zoll große IPS-Display löst mit 1920 x 1200 Pixel auf. ZDNet.de hatte das kleiner Modell im Test, welches durch eine ausgezeichnete Verarbeitung und Erweiterungsmöglichkeiten überzeugte.