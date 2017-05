Telekom aktiviert HD Voice Plus für Galaxy S7 und Xperia XZ

Die Deutsche Telekom bietet ab sofort HD Voice Plus an. Es soll ein noch besseres Klangerlebnis beim Telefonieren in Telekom-Mobilfunknetz bieten. Nachdem das Unternehmen bereits HD Voice als Standard für das Telefonieren für ihre IP- und Mobilfunk-Kunden etabliert hat, wurde jetzt mit HD Voice Plus eine neue Technologie für Sprache im LTE-Netz aktiviert. Netzbetreiber-übergreifende Gespräche sollen in Kürze ebenfalls möglich sein.

HD Voice Plus basiert auf dem so genannten „Enhanced Voice Services“ (EVS) Codec. Der EVS Codec ist von den Standardisierungsgremien 3GPP und GSMA als Nachfolge-Codec für den für HD Voice verwendeten Codec spezifiziert. Durch diese neuartige Technologie wird die Sprache von der bisher üblichen 7-kHz-Frequenz auf den gesamten hörbaren Frequenzbereich des Menschen von bis zu 20 kHz erweitert.

HD Voice Plus verbessere die Sprachqualität von HD Voice nochmals deutlich und sei zudem robuster gegen Übertragungsfehler und Signalschwankungen, so der Anbieter. Dadurch wirke die eigene Sprache noch natürlicher und klangvoller – insbesondere in lauter Umgebung oder wenn sich Personen sehr leise unterhalten müssen – und gleiche so nahezu einem Gespräch unter vier Augen.

HD Voice Plus wird der Telekom zufolge automatisch aktiviert, wenn der Gesprächspartner im LTE-Mobilfunknetz ebenfalls ein Gerät nutzt, das HD Voice Plus unterstützt. Eine zusätzliche Buchung von HD Voice Plus ist daher nicht notwendig. Je nach Modell muss der Nutzer nur die Software des Smartphones aktualisieren.

In einem ersten Schritt wird HD Voice Plus von den Telekom-Versionen des Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 edge sowie dem Sony Xperia XZ unterstützt. Weitere Smartphone-Modelle sollen im Lauf des Jahres folgen.