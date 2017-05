Vodafone beschleunigt LTE-Netz auf 500 MBit/s: Düsseldorf macht den Anfang

Die neue Mobilfunkgeschwindigkeit von 500 MBit/s ist als erstes in Düsseldorf verfügbar. In Kürze werden unter anderem die Städte Dortmund, Dresden und Stuttgart folgen. Bis Sommer soll das Tempo in 15 und bis Ende des Jahres in 30 Städten bereitstehen.

Vodafone bietet, wie bereits auf der CeBIT im März angekündigt, ab sofort in seinem Mobilfunknetz LTE mit 500 MBit/s. Die Geschwindigkeit ist zunächst in Düsseldorf verfügbar, bis Ende des Jahres dann laut Anbieter in 30 Städten Deutschlands. Das halbe Gigabit wird dem Unternehmen zufolge fester Bestandteil aller Vodafone-Tarife, sowohl für Neu- als auch Bestandskunden, unabhängig davon ob es sich um einen Postpaid- oder CallYa-Tarif handelt.

„Als Gigabit-Company geben wir den Takt vor. Wir nehmen Deutschland an die Hand und gehen gemeinsam den nächsten Schritt zum Gigabit. Mit dem halben Gigabit im Mobilfunk durchbrechen wir nun die nächste Schallmauer. Auf Deutschlands stark befahrenen Datenautobahnen setzen unsere Kunden zum Überholvorgang an und rauschen dem Datenstau davon“, so Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter.

Um die neuen Spitzengeschwindigkeiten zu realisieren, nutzt Vodafone eigenen Angaben zufolge eine neue 4,5G-Technologie. Dabei bündelt das Unternehmen die Frequenzbänder aus den 800er, 1800er und 2600er Megahertz-Bereichen. Mit spezieller Ausrichtung der Antennen in Smartphones und an den Basisstationen können diese Frequenzbänder jeweils doppelt für die Datenübertragung genutzt werden. Die so genannte 256 QAM-Signalübertragung erhöhe die Leistung zusätzlich, so Vodafone.



Schon im Vorjahr hatte Vodafone bei einem Live-Test das halbe Gigabit im Mobilfunk vorgestellt. Weil jetzt auch die ersten Smartphones die Technologie unterstützen, sollen Vodafone-Kunden ab sofort auch im Alltag von den neuen Spitzengeschwindigkeiten profitieren. Das Sony Xperia XZ ist schon heute bereit für das halbe Gigabit. In Kürze folgen das Sony Xperia XZ Premium sowie das Samsung Galaxy S8 und das S8 Plus.

In Düsseldorf können Vodafone-Kunden ab sofort mit einem halben Gigabit surfen. In Kürze folgen die Städte Erfurt, Coswig, Dresden, Stuttgart und Mannheim. Im Sommer wird das halbe Gigabit dann in 15, bis zum Ende des Jahres in 30 Städten verfügbar sein. Bereits im vergangenen Jahr setzte Vodafone als LTE-Taktgeber die Pace und machte das eigene Mobilfunknetz mit 375 Mbit/s zum schnellsten in Deutschland.