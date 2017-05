Umidigi Crystal: Randloses Smartphone mit 4 GByte RAM für 99 Dollar

Das Umidigi Crystal soll ein 5,5-Zoll großes FullHD-Amoled-Display bieten, das nur am unteren Ende einen Rand für Softtouch-Elemente und für eine Frontkamera besitzt. Das Design erinnert an das Mi Mix von Xiaomi. Das Gerät soll ab dem 15. Juni erhältlich sein. Die ersten 20.000 Stück verkauft der Hersteller für je 99 Dollar.

Smartphones mit einem nahezu randlosen Display sind derzeit ziemlich in Mode. Nachdem Xiaomi mit dem Mi Mix letztes Jahr als erster Hersteller ein entsprechendes Produkt vorweisen konnte und mit den Galaxy-S8-Modellen und dem LG G6 nun auch globale Android-Hersteller nachgezogen haben, schicken sich nun weitere Smartphone-Produzenten an, entsprechende Geräte vorzustellen.

Dass solche Smartphones nicht unbedingt teuer sein müssen, beweist der chinesiches Hersteller Umidigi. Noch sind nur wenige Daten seines randlosen Modells Crystal bekannt: Es soll über ein 5,5 Zoll großes FullHD-Amoled-Display verfügen und mit dem Mediatek-Prozessor Helio P25, 4 GByte RAM und 64 GByte Speicher ausgestattet sein. Das Modell wird es in zwei Varianten geben, eine mit einer Glas-Rückseite, die als Lumia-Edition bezeichnet wird und eine mit einer einem Unibody-Metall-Gehäuse, die unter All-Metal-Edition firmiert.

Von einer Dual-Kamera ist auch die Rede. Technische Daten wie Auflösung und Blendenöffnung liegen jedoch noch nicht vor. Da Umidigi auf Nachfrage erklärt, dass man das Crystal auch in Deutschland anbieten will, könnte das Android-Gerät auch das für hiesige LTE-Verbindungen wichtige Band 20 unterstützen, was nicht bei allen Smartphones aus China der Fall ist.

Das Umidigi Crystal soll ab 15. Juni verfügbar sein. Die ersten 20.000 Einheiten verkauft der Hersteller zu einem Preis von 99 Dollar pro Stück. Hierfür muss man sich registrieren, was inzwischen schon über 40.000 Interessenten getan haben. Bis zum Ende der Registrierungsperiode in 8 Tagen dürften noch einige hinzukommen.



Umidigi Crystal Plus mit Snapdragon 835, 6 GByte RAM und 128 GByte ROM

Umidigi plant mit dem Crystal Plus ein weiteres Modell. Allerdings ist noch nicht klar, ob es tatsächlich erscheint. Die Pressemitteilung spricht von einer „hohen Wahrscheinlichkeit“. Das Crystal Plus soll mit einem Snapdragon 835, 6 GByte RAM und einem 128 GByte großen Speicherplatz ausgestattet sein. Diese Ausstattungsmerkmale entsprechen aktuellen High-End-Geräten. Demnach dürfte der Preis für das Crystal Plus deutlich über 99 Dollar liegen.

Weitere Crystal-Modelle könnten folgen. Wie diese aussehen sollen, können die Anwender mitentscheiden. Dazu führt Umidigi auf seiner Webseite gerade eine Umfrage und eine Verlosung durch. Die Fragen beziehen sich auf Größe, Materialien, Farbauswahl und Kameratechnik. Geht es nach den Wünschen der Nutzer, die bisher an der Umfrage teilgenommen haben, wird es neben dem 5,5-Zoll-Gerät auch eine 5-Zoll-Variante geben. Eine Modell aus Plastik erscheint hingegen mit einem Stimmenanteil von 3 Prozent eher unwahrscheinlich.