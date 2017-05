Microsoft: Windows 10 läuft auf 500 Millionen Geräten

Microsoft hat anlässlich der Eröffnung seiner Entwicklerkonferenz Build 2017 neue Zahlen zur Verbreitung von Windows 10 genannt. Demnach registrierte das Unternehmen in den vergangenen 28 Tagen mehr als 500 Millionen „monatlich aktive Geräte“, auf denen eine aktuelle Version des Microsoft-Betriebssystems läuft. Im September 2016 waren es 400 Millionen Geräte.

In der Zahl sind nicht nur PCs und Tablets enthalten, sondern auch die verbliebenen Smartphones mit Windows 10 Mobile. Darüber hinaus erfasst Microsoft Xbox-One-Konsolen mit Windows 10 sowie HoloLens- und Surface-Hub-Geräte.

Damit ist klar, dass Microsoft das vor zwei Jahren von Windows-Chef Terry Myerson gesetzte Ziel von einer Milliarde Windows-10-Geräten innerhalb von drei Jahren – also bis Spätsommer 2018 – deutlich verpassen wird. Schon ein Jahr später, nach dem Verkauf der Handysparte, hatte Myerson eingeräumt, dass es wohl länger als drei Jahre dauern werde, um diese Marke zu erreichen. Laut Microsofts eigener Statistik erhöhte sich die Zahl der Windows-10-Nutzer in den vergangenen rund sieben Monaten um 100 Millionen. Selbst bei einem gleichbleibenden Wachstum könnte es also noch fast drei Jahre dauern, bis Windows 10 die Milliarden-Grenze knackt – also wahrscheinlich rechtzeitig zum Support-Ende von Windows 7 im Januar 2020.

Anfang 2016, also weniger als sechs Monate nach dem Start von Windows 10, meldete Microsoft 200 Millionen aktive Geräte. Ende März waren es bereits 270 Millionen, am 5. Mai 2016 300 Millionen und zwei Monate später – kurz vor dem Start des Anniversary Update – waren weitere 50 Millionen hinzugekommen. Ende September 2016 knackte Windows 10 dann die Marke von 400 Millionen Geräten.

Ein historischer Vergleich der Nutzungszahlen ist leider nicht möglich, da Microsoft bei früheren Windows-Versionen immer nur Zahlen zu verkauften Lizenzen nannte. Im Fall von Windows 7 waren es 350 Millionen nach 18 Monaten. Unklar ist jedoch, wie viele dieser Lizenzen noch in den Regalen von Händlern lagen oder auf unverkauften PCs installiert waren. Zudem nutzten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich immer noch viele Unternehmen die Möglichkeit, ein Downgrade von Windows 7 auf Windows XP durchzuführen.

Wie hoch nun die Verbreitung von Windows 10 im wichtigen Business-Segment ist, lassen die Zahlen von Microsoft offen. Einer Umfrage von Gartner zufolge wollen 85 Prozent der Unternehmen bis Ende 2017 den Umstieg auf Windows 10 zumindest starten. Eine andere Umfrage von Dimension Research kam zu dem Ergebnis, dass 77 Prozent der Unternehmen in den kommenden zwei Jahren den Umstieg auf Windows 10 abschließen werden.

WEBINAR What´s next – Storage & Co: Die Enterprise Cloud! Lernen Sie in diesem Audio-Webinar die Bausteine einer Enterprise Cloud Plattform kennen. Erfahren Sie, wie Sie maximale Freiheit und Flexibilität für Ihre Anwendungen erzielen. Mehr Outcome mit weniger Input erzielen – konkrete Anwendungsbeispiele. [Update: Das Webinar hat bereits stattgefunden. Jetzt registrieren und Aufzeichnung ansehen. >>> Zur Anmeldung >>>

[mit Material von Ed Bott, ZDNet.com]

Tipp: Wie gut kennen Sie Windows? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.