Blitzverkauf: Xiaomi Mi 6 für 383 Euro

Der chinesische Online-Händler bietet im Rahmen einer Rabattaktion das im April vorgestellte Xiaomi-Flaggschiff Mi 6 mit 6 GByte RAM und 64 GByte ROM zu einem Preis von knapp 383 Euro an. Der Versand ist kostenlos. Zusätzliche Gebühren fallen bei der Gearbest-Versandoption „Germany Priority Line“ beziehungsweise „Germany Express“ (Warenkorb) nicht an. Die Versandoption sollte überprüft werden, da oft eine andere voreingestellt ist. Insgesamt dauert es 10 bis 15 Werktage bis das Gerät beim Kunden ist.

Das Design des Mi 6 erinnert an den Vorgänger Mi 5: Das Gehäuse besteht aus einem Metallrahmen und einer Rückseite aus Glas, die zu allen vier Rändern hin gebogen verläuft. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 835 zum Einsatz und damit Qualcomms aktuelles Spitzenmodell, das auch in wesentlich kostspieligeren Modellen wie dem Sony XZ Premium verbaut ist. Der 10-Nanometer-Chip bietet laut Hersteller 27 Prozent mehr Leistung als sein Vorgänger Snapdragon 820 und senkt den Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent. Die acht Rechenkerne sind in zwei Vierkern-Cluster aufgeteilt, von denen einer auf Leistung und der andere auf Effizienz getrimmt wurde. Mit an Bord sind der neue Grafikprozessor Adreno 540 und 6 GByte Arbeitsspeicher.

Das Display verfügt wie beim Mi 5 über eine Diagonale von 5,15 Zoll. Xiaomi stellte bei der Vorstellung die für die Geräteklasse hohe Akkukapazität von 3350 mAh heraus: „Wir haben die höchste Batteriekapazität im Vergleich zum Mitbewerb bei ähnlichen Displaygrößen.“ Der Fingerabdruckscanner ist auf der Vorderseite unter Glas eingebettet.

Für beeindruckende Bilder soll das Dual-Kamera-System mit 12-Megapixel-Auflösung, unterschiedlicher Brennweite und optischem Zoom sorgen. Gegen verwackelte Aufnahmen hilft eine optische vierachsige Bildstabilisierung am Weitwinkelobjektiv. In einem ersten Schnelltest liefert die Kamera bei hellen Lichtverhältnissen eine gute Qualität. Im direkten Vergleich mit einem Galaxy S7 fehlt den Aufnahmen allerdings Schärfe und auch die Farbtreue lässt etwas zu wünschen übrig.

Die Performance des Mi 6 ist hingegen tadellos. Mit dem Snapdragon 835 und 6 GByte RAM gehört das Xiaomi zu den leistungsmäßig bestausgerüsteten Android-Smartphones. Dazu passend liefert der integrierte Speicher Datentransferraten von über 700 MByte/s beim Lesen – mehr geht derzeit nicht.

Was fehlt, ist ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer. Der Hersteller liefert aber einen Adapter von USB-C auf Klinke mit, so dass man nicht unbedingt auf Bluetooth ausweichen muss. Mit der fehlenden Unterstützung von Band 20 sind Nutzer in ländlichen Gebieten auf 3G-Verbindungen angewiesen. In München funkt das Mi 6 im Netz von O2 hingegen mit LTE. Dabei unterstützt das Gerät auch VoLTE, was gegenüber GSM für eine bessere Sprachqualität, einen schnelleren Verbindungsaufbau und einen geringeren Stromverbrauch sorgt.

Xiaomi MiAndroid 7 an Bord

Auf dem Mi 6 kommt die von Xiaomi entwickelten Bedienoberfläche MIUI in Version 8.2.0.2 auf Basis von Android 7.1.1 zum Einsatz. Laut Gearbest unterstützt die ROM OTA-Updates. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, kann man eine OTA-fähige Global ROM mit deutscher Sprachunterstützung aus dem MIUI-Forum installieren.