Congstar bringt drei neue Prepaid-Pakete

Die Prepaid-Pakete Smart, Surf und Allnet sind für Normalnutzer, Vielsurfer und Vieltelefonierer gedacht und ergänzen "Congstar Prepaid wie ich will". Sie kosten 8 Euro, 10 Euro beziehungsweise 20 Euro pro 30 Tage.

Der Kölner Mobilfunkanbieter bietet Neu- und Bestandskunden ab dem 23. Mai neben dem „Congstar Prepaid wie ich will ‚Wunschmix'“ zusätzlich die Prepaid-Pakete Smart, Surf und Allnet. Die neuen Pakete richten sich an Normalnutzer, Vielsurfer und Vieltelefonierer und bieten gegenüber dem individuell konfigurierbaren Congstar Prepaid wie ich will „Wunschmix“ mehr Geschwindigkeit beim Surfen.

Das Smart-Paket ist für Normalnutzer gedacht und bietet für 8 Euro je 30 Tage neben 300 Minuten und 50 SMS in alle deutschen Netze auch 400 MByte Highspeed-Datenvolumen bei einer Surfgeschwindigkeit von maximal 21,6 MBit/s in D-Netz-Qualität. Zudem erhalten Nutzer 10 Euro Startguthaben. Ist das Datenvolumen verbraucht, kann die SpeedOn-Option mit 300 MByte Highspeed-Datenvolumen für 4,90 Euro hinzugebucht werden. Sie hebt die Bandbreitenbeschränkung, die nach Erreichen des vereinbarten Datenvolumens aktiviert wurde, für zusätzlich nutzbares Highspeed-Datenvolumen auf.

Das Surf-Paket soll Vielsurfer ansprechen. Damit erhalten Nutzer zum Preis von 10 Euro je 30 Tage 1 GByte Datenvolumen bei einer Surfgeschwindigkeit von maximal 21,6 MBit/s. Zusätzlich gibt es 100 Telefonminuten in alle deutschen Netze sowie einmalig 10 Euro Startguthaben. Jede SMS in deutsche Netze kostet 9 Cent. Wer zusätzliches Datenvolumen benötigt, kann über die SpeedOn-Option 500 MByte Highspeed-Datenvolumen für 4,90 Euro hinzubuchen.

Dritter Neuzugang ist das Allnet Paket für Vieltelefonierer. Es bietet zum Preis von 20 Euro für 30 Tage eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze und ebenfalls 1 GByte Highspeed Datenvolumen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s. Die Kosten pro SMS in alle deutschen Netze betragen auch hier 9 Cent. Kunden, die sich für das Prepaid Allnet-Paket entscheiden, erhalten zudem von 20 Euro Startguthaben. Geht das Datenvolumen aus, kann auch hier bei Bedarf für 4,90 Euro die SpeedOn-Option mit 500 MByte Highspeed-Datenvolumen dazugebucht werden. Details zu den Tarifen sind ab 23. Mai auf der Webseite von Congstar einsehbar.

Beim Kauf einer neuen Congstar SIM-Karte fallen einmalig 9,99 Euro an. Die neuen Pakete sind ab dem 23. Mai über die Congstar-Website buchbar. Zudem ist das Prepaid Smart-Paket und das Prepaid Surf-Paket ab Mitte Juni auch im Einzelhandel und in den Telekom-Shops erhältlich. Das Prepaid Allnet-Paket gibt es dann ebenfalls in den Telekom Shops und im Fachhandel. Ein Wechsel zwischen „Wunschmix“ und den Paketen ist zudem alle 30 Tage kostenlos möglich und kann einfach über die Hotline oder im meincongstar-Kundencenter erfolgen.

Mit dem Congstar Wunschmix „Prepaid wie ich will“ kann sich der Mobilfunknutzer unverändert seinen ganz persönlichen Mix aus Telefonie, SMS10 und MB11 individuell zusammenstellen und auf Wunsch alle 30 Tage flexibel auf die eigenen Mobilfunk-Bedürfnisse anpassen. Dabei lassen sich je 0, 100, 300 und 500 Gesprächsminuten in alle deutschen Netze, SMS und Datenvolumen beliebig

kombinieren. Je nach gebuchter Option werden monatlich 2 Euro, 4 Euro oder 8 Euro berechnet. Die Surfgeschwindigkeit beim Wunschmix beträgt maximal 7,2 MBit/s. Der optionale Datenturbo für

zusätzliche 5 Euro im Monat verdoppelt das Datenvolumen und auch die Surfgeschwindigkeit auf maximal 14,4 Mbit/s.