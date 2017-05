Google+-App: Standortfreigabe-Widget fehlt in neuer Version

Nutzer beklagen sich bereits über den Wegfall des Standortfreigabe Widgets in der neuen Android-Version von Google+. Immerhin kann es aber über die Installation einer älteren Version wieder reaktiviert werden.

Ohne nähere Gründe zu nennen, hat Google das Standortfreigabe-Widget der Google+-App gelöscht. Es steht mit der gerade aktualisierten Version 9.11 nicht länger zur Verfügung. Entsprechend ungehalten fallen die Reaktionen der Anwender aus. Immerhin lässt sich das Widget, das offiziell mit Google+ Nutzerstandorte bezeichnet wird, über die Installation der Vorgängervariante 9.10 wieder reaktivieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Google den Zorn der Anwender auf sich zieht. Den ursprünglichen Dienst für die Standortfreigabe, Google Latitude, stellte es 2013, ohne nähere Details zu nennen, zugunsten von Google+ ein. Damals wurde vermutet, der Schritt solle helfen, neue Nutzer für Googles Soziales Netzwerk zu gewinnen. Seit wenigen Wochen teilt Google+ das gleiche Schicksal wie Latitude. Der Dienst steht nun in Google Maps zur Verfügung. Das Google+-Widget konnte trotzdem weiterhin genutzt werden. Nun hat der US-Konzern ohne weitere Mitteilung das Standortfreigabe-Widget in Google+ gelöscht, ohne dass dafür ein Ersatz, etwa in Maps, zur Verfügung steht.

Google+-Standortfreigabe-Widget weiter nutzen

Anwender, die das Standortfreigabe-Widget weiter nutzen möchten, müssen die aktuelle Google+-App löschen und die alte Version 9.10 wieder installieren. Da dies nicht über den offiziellen Play Store möglich ist, bleibt nur der Umweg über einen alternativen Store. Um eine App von einem Drittanbieter wie APK Mirror installieren zu können, muss auf dem Android-Gerät unter Einstellungen – Sicherheit die Option „Unbekannte Quellen“ aktiviert werden. Nach der Installation sollte man diese Einstellung wieder ausschalten.

Um zukünftige Aktualisierungen der App und dem damit verbundenen Wegfalls des Standortfreigabe-Widgets zu vermeiden, empfiehlt sich im Play Store die automatische Aktualisierung von Anwendungen zu deaktivieren.