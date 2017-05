Google-Betriebssystem: Oberfläche von Fuchsia veröffentlicht

Eine frühe Testversion der Armadillo genannten Oberfläche läuft auch unter Android. Sie hat ein kartenbasiertes Design und erinnert unter anderem an Google Now. Im Mittelpunkt steht das Profil des Nutzers. Die Bedienung erfolgt per Wischgesten.