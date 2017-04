SAP Academy for iOS: erste Schulungsangebote verfügbar

Ab sofort können sich Entwickler und Designer mobiler Anwendungen weltweit zu Kursen der SAP Academy for iOS anmelden. Sie sollen so die erforderlichen Kenntnisse, Werkzeuge und Schulungen erhalten, um eine neue Generation von Apps entwickeln zu können.

SAP hat als Ergänzung zum kürzlich auf den Markt gebrachten SAP Cloud Platform SDK for iOS und zur Designsprache SAP Fiori for iOS erste Schulungsangebote entwickelt, wie Nina Kelley, die das Product Knowledge Portfolio bei SAP verantwortet, in einem Blogeintrag mitteilt.

Entwickler und Designer mobiler Anwendungen sollen im Rahmen der SAP Academy for iOS die erforderlichen Kenntnisse, Werkzeuge und Schulungen erhalten, um eine neue Generation von Apps zu entwickeln: Apps, die das neue Software Development Kit (SDK), die SAP Cloud Platform und SAP Fiori for iOS voll ausschöpfen sollen. Wie Kelley erklärt, schlägt ein Lernpfad für Entwickler mobiler Anwendungen Interessenten relevante Kurse und Lerninhalte vor. Das Programm werde regelmäßig durch neue Angebote und Rollen aktualisiert.

Mit dem SAP Cloud Platform SDK for iOS erhalten Entwickler, Designer und Kunden laut Anbieter weltweit die erforderlichen Tools und die nötige Skalierbarkeit, um auf Basis der SAP Cloud Platform und der Apple-Programmiersprache Swift schnell und effizient leistungsfähige Unternehmensanwendungen für das iPhone und das iPad entwickeln zu können. Es sei außerdem geplant, das SDK um eine umfangreiche Bibliothek mit vorkonfigurierten UX-Komponenten zu ergänzen und den Zugriff auf innovative Gerätefunktionen (beispielsweise Touch ID, Ortungsdienste und Mitteilungen) zu vereinfachen. Apps sollen sich damit schneller entwickeln und einführen lassen.

Programmierer können laut SAP mit dem neuen SDK mobile Services und weitere Funktionen der SAP Cloud Platform nutzen. Sie erhalten unter anderem Zugang zu Features wie Single Sign-On, Offline-Datensynchronisierung und erweiterten Support, um die komplexen Anforderungen der heutigen digitalen Unternehmen zu erfüllen. Das SDK soll mit innovativen Tools ergänzt werden, um verfügbare UX-Bausteine, bestehende Enterprise Services und Programmierschnittstellen zu ermitteln und dadurch auf SAP S/4HANA und weitere Fremdsysteme zugreifen und Code-Snippets generieren zu können. Ziel ist es, die Komplexität zu reduzieren und Raum für die Entwicklung benutzerfreundlicher Anwendungen zu schaffen. Weitere Informationen finden Programmierer bei SAP.

Aktuell finden sich auf der SAP-Seite die Schulungen „Introduction to Swift„, „Introduction to the iOS SDK“ und „Native mobile app development with SAP Fiori for iOS„. Die Kurse dauern zwischen zwei und fünf Tage und kosten zwischen 1380 und 3450 Euro.