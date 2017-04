Aldi bringt Medion-Notebook E2228T mit Windows Hello für 279 Euro

Ab 27. April bietet Aldi das 11,6-Zoll-Notebook Medion Akoya E2228T mit Windows Hello für 279 Euro an. Es ist bundesweit in allen Filialen erhältlich. Mit Windows Hello lässt sich das Gerät ohne Passwort über den integrierten Fingerprint-Sensor entsperren. Die Erkennung funktioniert laut Hersteller auch in Apps und auf Edge-optimierten Websites, sofern diese kompatibel sind.

Das Medion E2228T ist mit einem 29,5 Zentimeter großen Full HD-Multitouch-Display mit blinkwinkelstarker IPS-Technologie ausgestattet, das 1920 mal 1080 Pixel auflöst. Im Rahmen über dem Display sitzt die HD-Webcam, außerdem ist ein Mikrofon an Bord.

Dank des 360-Grad-Modus lässt es sich sowohl als Notebook als auch umgeklappt als Tablet nutzen. Zum E-Book-Lesen, Filmeschauen, zur Bildbetrachtung oder für Videokonferenzen kann das Medion E2228T auch bequem im Präsentations- oder Zeltmodus eingesetzt werden.

Angetrieben wird das Medion E2228T von einem Intel Atom x5-Z8300-Prozessor mit bis zu 1,84 GHz Takt, dem 4 GByte DDR3L-RAM zur Seite stehen. Des Weiteren steht ein 64 GByte großer Flash-Speicher zur Verfügung.

Die Datenkommunikation kann dank Intel Wireless-AC 3165-Adapter per WLAN 802.11 ac mit bis zu 433 MBit/s und per Bluetooth 4.1 erfolgen. Das Angebot an Anschlüssen umfasst einen USB 3.0- sowie einen USB 2.0-Anschluss, einen Mini-HDMI-Port, einen Audio-Kombo- und einen DC-In-Anschluss. Außerdem ist ein Multikartenleser für microSD-Speicherkarten verbaut. Bei der Soundausgabe setzt der Hersteller auf High-Definition-Audio und zwei Lautsprecher.

Windows 10 Home und eine kostenlose 30-Tage-Testversion von McAfee LiveSafe sind vorinstalliert wie auch Bild- und Videobearbeitungssoftware. Außerdem ist ein 1-Jahres-Abo von Office 365 Personal im Wert von 69 Euro enthalten.

Das 1,14 Kilo schwere Notebook misst 27,8 mal 19,9 Zentimeter und ist 18,3 Millimeter dick. Die Akkulaufzeit des fest eingebauten Akkus gibt der Hersteller mit bis zu 9 Stunden an. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre.