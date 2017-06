So günstig gab es das Galaxy S7 noch nie. Allerdings ist nicht jedes Modell lieferbar. So sind die Varianten in Schwarz, Weiß und Silber nicht mehr online verfügbar. Eine Abholung vor Ort ist aber häufig möglich.

Media Markt bietet das im letzten Jahr vorgestellte Galaxy S7 in einer aktuellen Rabattaktion für 396 Euro an. Zum Verkaufsstart im April 2016 kostete das Samsung-Smartphone noch 699 Euro. Allerdings ist nicht jedes Modell lieferbar. Die Varianten in Schwarz, Weiß und Silber können nicht mehr online bestellt werden. Allerdings sind sie in einigen Märkte vorrätig. Online gibt es das Galaxy S7 in Pink und in Gold. Die Verfügbarkeit lässt sich auf der Media-Markt-Homepage überprüfen.

Ein Preisverfall kurz vor oder nach der Einführung einer neuen Galaxy-Variante ist nicht ungewöhnlich. Das wiederholt sich jedes Jahr: Händler senken die Preise, um Platz für die Neuware zu schaffen.

Bereits vor wenigen Wochen waren die Samsung-Flaggschiffe aus dem Jahr 2016 erheblich günstiger zu haben. Damals wurden sie von Privatpersonen angeboten. Sie stammten aus der Samsung-Rabattaktion für SUHD-Fernseher. Kunden erhielten beim Kauf bestimmter Samsung-TVs ein Galaxy S7 oder ein Galaxy S7 Edge geschenkt. Die „Superdeal-Aktion“ lief von Mitte bis Ende Februar. Bis zum 12.3 hatten die Käufer Zeit, sich bei Samsung zu registrieren, um so ein kostenloses Galaxy S7 oder S7 Edge zu erhalten. Offensichtlich haben aber nicht alle Kunden ein Galaxy-S7-Smartphone nötig, sodass sie es zum Verkauf anbieten. Eine ähnliche Aktion hat Samsung auf Basis der kürzlich vorgestellten 2017er TVs letzte Woche gestartet. Da vermutlich nicht jeder Käufer eines Samsung-TVs ein Galaxy S7 nötig hat, dürften bei Ebay-Kleinanzeigen bald S7-Modelle zu günstigen Preisen auftauchen.

Auch das Zubehör für die letztjährigen Samsung-Flaggschiffe ist teilweise deutlich günstiger zu haben. So kostet die Lens-Cover-Schutzhülle für das Galaxy S7 statt 150 nur noch knapp 60 Euro. Hierbei handelt es sich um eine Schutzhülle, die das Aufschrauben von Linsen erlaubt. Im Lieferumfang befinden sich ein Tele- und ein Weitwinkel-Objektiv.

Im Lieferumfang der Lens-Cover-Schutzhülle befindet sich ein Weitwinkel- und ein Tele-Objektiv. Damit erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten des Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge im Fotografie-Bereich erheblich (Bild: ZDNet.de).