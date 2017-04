Bericht: Samsung testet Smartphone-Prototyp mit zwei Displays

Im Sommer sollen 2000 bis 3000 Testgeräte für ausgewählte Kunden zur Verfügung stehen. Samsung will herausfinden, wie Verbraucher mit dem neuen Formfaktor umgehen. Die beiden rahmenlosen Displays sollen im aufgeklappten Zustand vor allem das Multitasking verbessern.

Samsung arbeitet angeblich an einem Smartphone mit zwei Displays. Wie ET News berichtet, will das koreanische Unternehmen mithilfe einer Pilotfertigung von 2000 bis 3000 Einheiten herausfinden, wie der Markt auf diesen Gerätetyp reagiert. Die für die Herstellung der Prototypen benötigten Komponenten soll Samsung bereits geordert haben.

Die falt- beziehungsweise klappbaren Smartphones sollen Mitte des Jahres gefertigt und anschließend an ausgewählte Kunden verteilt werden. Der Bericht beschreibt die Geräte als eine frühe Version eines faltbaren Smartphones, das auch als Project Valley bezeichnet wird. Samsung wolle herausfinden, wie Verbraucher mit den für sie neuen faltbaren Geräten umgehen und welche Anforderungen an die Bedienung und neue notwendige Technologien gestellt werden.

ET News will zudem erfahren haben, dass die beiden rahmenlosen Displays mit einem Scharnier miteinander verbunden sind. Der fehlende Rahmen erlaube es, beide Displays im aufgeklappten Zustand wie einen durchgehenden Bildschirm zu benutzen. Ziel sei jedoch nicht die Vergrößerung der Displayfläche, sondern die Optimierung von Multitasking. Je nach Verlauf der Tests könne ein fertiges Produkt bereits Ende 2017 vorgestellt werden.

Smartphones mit zwei Displays sind bisher ein Nischenprodukt. 2011 hatte sich Kyocera an dem Formfaktor versucht. Das Echo genannte und für den US-Mobilfunkanbieter Sprint entwickelte Gerät fand jedoch nur wenige Käufer. Die Kollegen von CNET.com hatten das Gerät damals ausführlich getestet.

Einen anderen Weg beschritt der Anbieter Yota Devices mit dem Yotaphone. Es verfügt über Bildschirme auf beiden Gehäuseseiten, wobei auf der Rückseite ein E-Ink-Display zum Einsatz kommt, das als Always-On-Display dient. Aber auch dieses Konzept konnte sich nicht durchsetzen – das aktuelle Yotaphone 2 wurde bereits 2014 vorgestellt.

[mit Material von Jake Smith, ZDNet.com]