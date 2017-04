Facebook meldet 1,2 Milliarden Nutzer weltweit

Facebook hat damit doppelt so viele Nutzer wie Instagram mit 600 Millionen Usern im Monat und kommt in etwa auf die gleiche Zahl wie WhatsApp mit ebenfalls 1,2 Milliarden Nutzern monatlich.

Weltweit nutzen 1,2 Milliarden Menschen Facebooks Messaging-App, wie David Marcus, Leiter der Messaging-Produkte bei Facebook am Mittwoch in einem Post mitteilte. Das ist bei einer Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden Menschen eine beachtliche Zahl. Facebook hat damit jetzt doppelt so viele Nutzer wie Instagram mit 600 Millionen Usern im Monat und kommt in etwa auf die gleiche Zahl wie WhatsApp mit ebenfalls 1,2 Milliarden Nutzern monatlich.

Wie Facebook im Februar mitteilte, werden jeden Monat eine Milliarde Nachrichten per Messenger verschickt. 400 Millionen Menschen nutzen die Videotelefonie-Funktion der App.

„Ich höre beeindruckenden Geschichten, in denen unser Produkt zu einem wichtigen Teil des täglichen Lebens geworden ist“, erklärt Marcus in seinem Eintrag. „Von uns allen hier bei Messenger dafür ein herzliches Dankeschön. Wir sind dankbar, dass sie auch weiterhin den Messenger nutzen, um mit Menschen und Unternehmen, die Ihnen wichtig sind, in Kontakt zu bleiben“.

Seit Einführung der Messenger App im Jahr 2014 wurde der Dienst unter anderem um Spiele, Videotelefonie und die Sticker aufgepeppt. In den letzten Monaten ist eine ganze Schar neuer Features hinzugekommen, einschließlich der Reaction Emojis, der Gruppenzahlungen oder der Funktion „Live Location“, mit der Messenger-Nutzer ihren aktuellen Standort in Echtzeit mit Freunden und der Familie teilen können.

Im Februar hatte Dan Rose, Vice President Partnerships bei Facebook, auf Recodes Code Media Conference im kalifornischen Dana Point erklärt, dass Facebook aktuell an einer App für Settop-Boxen, darunter Apple TV, Amazon Fire TV und Samsung Smart TV arbeitete. Weitere Plattformen sollen folgen.

Damit sollen sich alle Videos, die man üblicherweise auf Facebook ansieht, auch auf einem großen Schirm ansehen lassen. Dazu gehören auch Videos, die Freunde oder Seiten teilen, Top-Videos weltweit und Vorschläge auf Grundlage der eigenen Interessen.