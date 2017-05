Dedizierter Zugriff auf deutsche Azure Services

Colt bietet seinen Kunden einen dedizierten Zugang zur neuen Microsoft Cloud-Plattform Azure Deutschland. Mit der deutschen Azure Cloud stehen Infrastruktur-, Plattform- und IoT-Dienste aus Rechenzentren in Frankfurt am Main und Magdeburg zur Verfügung.

„Dank unserer Partnerschaft mit Microsoft können Colt-Kunden mit der ExpressRoute-Architektur über private Netzwerkverbindungen wie Ethernet oder IP-VPN auf die Azure Services in Deutschland zugreifen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden eine schnelle und zuverlässige Verbindung in die deutsche Azure Cloud anzubieten“, sagt Dr. Joachim Sinzig, Vice President Portfolio Management bei Colt. Das Angebot richtet sich an alle Unternehmen, aber besonders an Organisationen in datensensiblen Bereichen wie dem öffentlichen Sektor, der Finanz- oder der Gesundheitsbranche.

Die beiden deutschen Azure Rechenzentren befinden sich in unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Um die Ausfallsicherheit (Business Continuity) und die Wiederherstellung von Daten und Diensten (Disaster Recovery) in Notfällen zu ermöglichen, gibt es einen kontinuierlichen Datenabgleich zwischen den Rechenzentren. Der Datenabgleich und -austausch findet über ein privates, vom Internet getrenntes Netzwerk statt, womit der Verbleib der Daten in Deutschland gesichert ist.

Ein unabhängiges, deutsches Unternehmen, der Datentreuhänder, kontrolliert den Zugang zu den Kundendaten. Der Datentreuhänder operiert unter deutschem Recht. Die deutschen Rechenzentren nutzen die gleichen Technologien und bieten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie die globalen Cloud-Angebote von Microsoft.

Colt bietet seit 2014 einen dedizierten Cloud-Zugriff auf Microsoft Azure an. Neben dem Rechenzentrum in Frankfurt am Main können Colt-Kunden über die Microsoft ExpressRoute-Architektur auch auf Rechenzentren in London, Dublin, Amsterdam und Tokio zugreifen.