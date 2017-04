Galaxy S8: Analysten sagen Rekordgewinn für Samsung voraus

Von Thomson Reuters befragte Analysten gehen davon aus, dass das Samsung Galaxy S8 dem südkoreanischen Unternehmen einen Rekordgewinn bescheren wird. Ihre Prognose für das zweite Quartal liegt bei durchschnittlich 11,9 Billionen Won, was rund 9,9 Milliarden Euro entsprechen würde. Den aktuellen Rekord von 10,2 Billionen Won hatte Samsung im dritten Quartal 2013 aufgestellt.

Aber auch ohne das neue Premium-Smartphone soll Samsung seinen Gewinn deutlich steigern. Die 18 Analysten, die an der Umfrage teilgenommen haben, sagen für das abgelaufene erste Quartal einen Profit von 9,4 Billionen Won (7,8 Milliarden Euro) voraus. Das würde nicht nur einem Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen, es wäre auch der höchste Überschuss seit dem September-Rekordquartal im Jahr 2013.

Den größten Teil des Gewinns der Monate Januar bis März sollen jedoch nicht Smartphones und Tablets erwirtschaftet haben, sondern die Chipsparte. Sie soll für 5,8 Billionen Won (4,8 Milliarden Euro) verantwortlich sein, was ein neuer Rekord für das Halbleitersegment wäre. „Derzeit läuft es so gut wie es eben geht für Samsung“, kommentierte Park Jung-Hoon, Fondsmanager des Samsung-Aktionärs HDC Asset Management, im Gespräch mit Reuters.

Einige Analysten schließen sich dem Bericht zufolge der Einschätzung des Chefs von Samsungs Mobilsparte an, der erwartet, dass das Galaxy S8 im ersten Jahr höhere Verkaufszahlen erzielen wird als sein Vorläufer Galaxy S7. „Wir glauben, dass die S8-Serie definitiv ein starkes Flaggschiff für Samsung sein wird und helfen wird, Marktanteile zurückzugewinnen“, sagte demnach der Counterpoint-Analyst Tom Kang. Das vollständig überarbeitete iPhone 8 sei zwar eine Gefahr für Samsung, die Streichung des Galaxy Note 7 im vergangenen Jahr habe aber auch zu einer Verschiebung der Nachfrage nach Samsung-Smartphones geführt. „Diese beiden Faktoren gleichen sich aus.“

Darüber hinaus rechnen die Analysten damit, dass die Nachfrage nach NAND-Flash-Speicherchips bis zum Jahresende das Angebot übertreffen wird, was sich positiv auf Samsungs Margen auswirken soll. Die einzige Variable sei derzeit das Handygeschäft.

Eine erste Prognose für das Märzquartal legt Samsung am Freitag vor. Sie enthält jedoch nur Schätzungen für Umsatz und operativen Gewinn. Die detaillierte Bilanz folgt Ende April. Apple wird seinen Anlegern erst am 2. Mai Einblick in aktuelle Geschäftszahlen geben.

