Samsung Gear 360: Neuauflage der Rundum-Kamera unterstützt 4K-Auflösung

Samsung hat zeitgleich mit der Vorstellung seines neuen Flaggschiffs Galaxy S8 auch die neueste Version seiner Rundum-Kamera Gear 360 vorgestellt. Sie bietet jetzt auch eine 4K-Auflösung und präsentiert sich im ergonomischen Design. So kommt das aktuelle Modell 2017 mit einem Gehäuse mit integriertem Griff, in dem sowohl das Display als auch der Aufnahmebutton untergebracht sind. Sie soll ab 28. April für rund 250 Euro erhältlich sein.

„Da die Verbraucher verstärkt auf Videos setzen, um ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, wollen wir ihnen innovative Produkte bieten, mit den sie digitale Inhalte einfacher erstellen, teilen und streamen können“ erklärt Younghee Lee, Executive Vice President of Global Marketing and Wearable Business, Mobile Communications bei Samsung Electronics.

Die Gear 360 bietet jetzt die Möglichkeit, Videos mit 4K-Auflösung (4096 zu 2048 Pixel) mit 24 Bilder pro Sekunde aufzuzeichnen. Die beiden Fischauge-Objektive kommen jeweils mit 8,4-Megapixel-Bildsensor und F2.2-Blende, beim Vorgänger sind es zweimal 15 Megapixel und insgesamt 25,9 Megapixel. Die Sicherung der Daten erfolgt auf microSD-Karten bis zu einer Kapazität von 256 GByte.

Nutzer können Videos oder Bilder erstellen und dabei auf unterschiedliche Anzeigenmodi wie Standbilder, Zeitraffer oder Hochkontrastbilder (HDR), wie auch auf Bearbeitungstools, Effekte und Filter zugreifen, um individuellen Content zu erstellen. 360-Grad-Videos lassen sich auch in Standardformate konvertieren.

Die Gear 360 erlaubt Echtzeit-Content-Sharing. Wird die Gear 360 mit einem kompatiblen Smartphone oder Computer verbunden, lassen sich Aufnahmen in hoher Qualität live zu Samsungs Videoplattform VR oder direkt zu Facebook oder Youtube streamen.

Die Gear 360 ist mit den Smartphones Galaxy S8 and Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note5, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy A5 (2017) und Galaxy A7 (2017) kompatibel. Unterstützt werden außerdem iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus und iPhone SE, wie auch Windows- und Mac-Computer.

Die 130 Gramm schwere Kamera misst 100,6 mal 46,3 mal 45,1 Millimeter und ist gemäß IP53-Zertifizierung gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Für die Stromversorgung ist ein 1160-mAh-Akku zuständig.