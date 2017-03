Mailbox.org erweitert Cloud-Office mit PowerPoint-Alternative

Der Spezialist für sichere E-Mail-Kommunikation will damit eine vollständige und sichere Alternative zu Services von Google und Microsoft bieten. Mailbox.org Office verspricht alle von Microsoft Office 365 oder Google G Suite bekannten Funktionen.

Mailbox.org erweitert den Funktionsumfang seines Online-Office, das auf der OX App Suite basiert. Es ermöglicht jetzt die Erstellung und gemeinsame Bearbeitung von Präsentationen im Webbrowser, wobei sich auch mit Office 365 oder Microsoft PowerPoint erstellte Folien bearbeiten sowie online präsentieren lassen. Auch der spätere Download oder ein direkter Versand per E-Mail sollen auf einfache Weise möglich sein.

Laut Anbieter stehen alle von Google G Suite oder Microsoft Office 365 vertrauten Features bereit, darunter umfangreiche Formatierungsfunktionen, die Erstellung geometrischer Formen sowie Master- und Layout-Folien. Vorhandene Vorlagen sind nutzbar, Fotos lassen sich per Drag and drop vom Desktop direkt in Online-Präsentationen ziehen.

Der Berliner E-Mail-Spezialist sieht darin den letzten Baustein für eine „vollständige und sichere deutsche Alternative zu Diensten von Microsoft und Google“. Er hebt als gewohnten Sicherheitsvorteil hervor, dass sich sensible Dokumente PGP-verschlüsselt im Cloud-Speicher ablegen und vor unerwünschten Zugriffen schützen lassen.

Das Update bringt auch einen neuen Assistenten, der mit Verschlüsselung weniger vertraute Anwender durch die Konfiguration führt und bei der Vergabe sicherer Passwörter hilft. Einrichtung und Nutzung der zentralen Verschlüsselungskomponente Guard soll sich jetzt deutlich einfacher gestalten. Darüber hinaus sei auch der Kalender intuitiver geworden und erlaube durch eine verbesserte Übersicht, schneller gemeinsame Termine mit mehreren Teilnehmern zu bestimmen.

Mailbox.org führte Mitte 2015 eine webbasierte PGP-Verschlüsselung für E-Mails und Dateien ein. Es bietet automatisch PGP-verschlüsselte Postfächer ab 1 Euro monatlich und ergänzend Mailbox.org Office, das auf der OX App Suite basiert. Damit stehen nun Online-Textverarbeitung, Präsentationen, Kalender, Aufgabenverwaltung, Cloud-Speicher sowie Instant Messaging auf Jabber-XMPP-Grundlage bereit.