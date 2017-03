LG G6 ist ab 24. April für 749 Euro erhältlich

Ab 24. April wird LGs neues Smartphone-Flaggschiff G6 in Deutschland zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 749 Euro erhältlich sein, wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat. LG hat das Gerät Ende Februar auf dem Mobile World Congress offiziell vorgestellt. Beim G6 hat LG erstmals in der Smartphone-Geschichte einen Bildschirm mit einem 18:9-Seitenverhältnis verbaut. Es ist außerdem das erste Smartphone, das mit vorinstalliertem Google Assistant auf den Markt kommt. Der digitale Helfer soll Nutzern schnell Antworten auf ihre Fragen geben und ihnen dabei helfen, tagtäglichen Aufgaben zu erledigen, Videos und Musik zu genießen und ihr Gerät schneller durchsuchen zu können.

Mit einer Auflösung von 2880 mal 1440 Pixel weicht das 5,7-Zoll-QHD+-FullVision-Display vom herkömmlichen 16:9-Format bei Smartphones ab. Stattdessen handelt es sich um ein 18:9-Display, das mit einer hohen Pixeldichte von 564 ppi aufwartet. Der Bildschirm lässt sich beim Aufnehmen quadratischer Fotos auch zweiteilen, sodass sich auf der linken Seite der aktuelle Kameraausschnitt findet und sich auf der rechten das zuletzt aufgenommene Foto sofort betrachten, bearbeiten und teilen lässt.

Wie beim G5 verbaut LG auch beim G6 zwei Kameras. Sie bieten jeweils eine Auflösung von 13 Megapixel. Die Hauptkamera verfügt über eine optische Bildstabilisierung und eine Blendenöffnung von f/1.8. Der Bildwinkel beträgt 71 Grad, während die zweite Kamera mit einer Blendenöffnung von f/2.4 125 Grad unterstützt. Die Frontkamera mit einer Blendenöffnung von f/2.2 und einem Sichtfeld von 100 Grad löst mit 5 Megapixel auf, was in Sachen Auflösung ein Rückschritt im Vergleich zu den 8-Megapixel-Kameras der Vorgänger bedeutet. Der größere Aufnahmewinkel spricht hingegen für die Selfie-Kamera im G6.

Angetrieben wird das G6 von einem im letzten Jahr vorgestellten Quadcore-Chip Snapdragon 821 (MSM8996 Pro) mit 2,35 GHz Takt, dem 4 GByte RAM zur Seite stehen. Für Daten und Programme bietet das Gerät hierzulande eine Kapazität von 32 GByte, wovon allerdings einige GByte bereits durch das System belegt sind. Der Speicher lässt sich über eine microSD-Karte um maximal 2 TByte erweitern. Allerdings sind microSD-Karten mit dieser Kapazität noch nicht erhältlich, sodass in der Praxis der Speicherausbau auf maximal 200 bis 256 GByte begrenzt ist.

Die Datenkommunikation kann über LTE, HSPA+, WLAN 802 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC und USB-Typ C erfolgen. Desweiteren ist ein Audioanschluss an Bord. Das LG G6 unterstützt das Apt-X HD Audioformat, das unter anderem eine bessere Klangqualität bei Übertragungen via Bluetooth gewährleisten soll, wenn ein entsprechender Kopfhörer zum Einsatz kommt. Audiophile Nutzer können darüber hinaus laut LG einen externen Digital/Analog-Wandler (Digital-to-Analoge Converter: DAC) via USB an das G6 anschließen. Das G6 erkennt das angeschlossene Gerät und leitet das Audiosignal in diesem Fall über den USB-Anschluss statt die Audio-Buchse.

Für die Stromversorgung ist ein 3300-mAh-Akku verantwortlich. Das G6 ist in den Farben Weiß, Schwarz und Platinum erhältlich, misst 148,96 mal 71,9 mal 7,9 Millimeter und wiegt 163 Gramm. Es ist staub- und wasserdicht nach der Schutzklasse IP68. Als Betriebssystem kommt Android 7.0 Nougat zum Einsatz.

LG G6 im Vergleich zu den Vorgängern G5 und G4 LG G4 LG G5 LG G6 Höhe 148,9 mm 149,4 mm 148,9 mm Breite 76,1 mm 73,9 mm 71,9 mm Tiefe 9,8 mm 7,7 mm 7,9 mm Gewicht 155 Gramm 159 Gramm 163 Gramm Displaygröße, Typ 5,5 Zoll (14 Zentimeter), LCD (IPS) 5,3 Zoll (13,5 Zentimeter), LCD (IPS) 5,7 Zoll (14,47 Zentimeter), LCD Displayauflösung 1440 x 2560 Pixel, 16:9 1440 x 2560 Pixel, 16:9 1440 x 2880 Pixel, 18:9 Dynamikmodi k.A. k.A. HDR10+, Dolby Vision HDR 10 Pixeldichte 538 ppi 554 ppi 564 ppi Akkuspannung 3,85 Volt 3,85 Volt 3,8 Volt Akkukapazität 3000 mAh 2800 mAh 3300 mAh Akku wechselbar ja ja nein Akku-Laufzeiten im 3G-Netz bis zu 21 Stunden Sprechzeit und bis zu 19,5 Tagen Stand-by-Zeit (LTE) bis zu 21 Stunden Sprechzeit und bis zu 16,5 Tagen Stand-by-Zeit (LTE) k.A. SAR-Wert 0,618 Watt/kg 0,737 Watt/kg 0,393 Watt/kg Netze LTE Cat. 6 (mit bis zu 300 MBit/s Empfangs- und bis zu 50 MBit/s Senderate), HSPA, UMTS, EDGE Quadband LTE Cat. 6 (mit bis zu 300 MBit/s Empfangs- und bis zu 50 MBit/s Senderate), HSPA, UMTS, EDGE Quadband LTE Cat. 11 (mit bis zu 600 MBit/s Empfangs- und bis zu 50 MBit/s Senderate), HSPA, UMTS, EDGE Quadband Schnittstellen WLAN (802.11a/b/g/n/ac), MicroUSB, NFC, 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, Slot für MicroSIM, MicroSD-Card WLAN (802.11a/b/g/n/ac), USB Typ C, NFC, 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, Slot für NanoSIM, MicroSD-Card WLAN (802.11a/b/g/n/ac), USB Typ C, NFC, 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, Slot für NanoSIM, MicroSD-Card Betriebssystem Android 6.0 Android 6.0 Android 7.0 Prozessor Snapdragon 808 Snapdragon 820 Snapdragon 821 Kerne 6 4 4 Taktfrequenz 1,8 GHz 2,15 GHz 2,35 GHz RAM 3 GByte 4 GByte 4 GByte Speicher 32 GByte 32 GByte 32 GByte erweiterbar ja, bis zu 2 TByte ja, bis zu 2 TByte ja, bis zu 2 TByte Kamera 16 Megapixel, f/1.8, 5312 x 2988 Pixel, 78° Standard Winkel, optischer Bildstabilisator, Video-Aufzeichnung in 4k, 120 fps bei 720p, Frontkamera: 3264 x 2448 Pixel, 8 Megapixel 16 Megapixel, f/1.8, 5312 x 2988 Pixel, 78° Standard Winkel, 135° Breitwinkel,optischer Bildstabilisator, Video-Aufzeichnung in 4k, 120 fps bei 720p, Frontkamera: 3264 x 2448 Pixel, 8 Megapixel 13 Megapixel, 4:3, PDAF-Sensor Technologie, f/1.8, 71° Standard Winkel, 125° Breitwinkel, optischer Bildstabilisator, Video-Aufzeichnung in 4k, 120 fps bei 720p, Frontkamera: 5 Megapixel GPS ja, A-GPS, Glonass ja, A-GPS, Glonass ja, A-GPS, Glonass Blutooth 4.1 4.2 LE 4.2 LE Farben Gold, Schwarz, Weiß, Silber, Leder: Rot, Braun Silber, Titan, Gold, Pink Weiß, Schwarz, Platinum Marktstart Juni 2015 Juni 2016 April 2017 Fingerabdrucksensor nein nein ja Wasser-/Staubschutz nein nein IP68 Preis (Stand: 30. März 2017 ab ca. 330 Euro ab ca. 400 Euro 749 Euro