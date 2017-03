LastPass: weitere Schwachstelle entdeckt

Die neueste Lastpass-Lücke befindet sich in den Browsererweiterungen und ermöglicht unter Umständen Phishing-Angriffe auf das Masterpasswort. Auch sie wurde wieder von Tavis Ormandy von Googles Project Zero entdeckt. Bis ein Patch, der bereits in Vorbereitung ist, verfügbar ist, rät der Anbieter zu besonderer Wachsamkeit.

Kurz nachdem LastPass mehrere Schwachstellen beseitigt hat, müssen die Entwickler der Passwortverwaltung eine weitere Sicherheitslücke einräumen. Auch diese Schwachstelle wurde der Meldung von LastPass zufolge vom Sicherheitsforscher Tavis Ormandy von Googles Project Zero entdeckt. Ormandy hat die soeben erst geschlossene wie auch die im vergangenen Jahr behobenen Sicherheitslücken aufgespürt.

Die neueste Sicherheitslücke, von der Ormandy berichtet, steckt dem Anbieter zufolge wieder in den Browsererweiterungen, also auf der Client-Seite. LastPass arbeitet eigenen Angaben zufolge aktuell an einem Patch. Bis dieser vorliegt, wolle man keine Details zu der angeblich nur mit hohem Aufwand und einem komplexen Angriff auszunutzenden Lücke bekannt geben, da jede Information weniger versierten aber böswilligen Personen Hinweise geben könnte, wie die Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann. Sobald der Patch ausgeliefert sei, werde man auch über Details informieren.

Tavis Ormandy teilte via Twitter nur mit, dass er eine Schwachstelle in LastPass gefunden habe, erklärte dort aber auch, dass es sich um eine neue Lücke handelt, nicht lediglich eine Abwandlung der soeben erst geschlossenen. Auch er ließ sich nicht weiter über Details aus, sondern kündigte nur an, dass ein ausführlicher Bericht und ein Exploit als Beleg folgen sollen.

Es könnte sein, dass die aktuelle Schwachstelle, wie eine bereits Anfang 2016 geschlossene, es wieder ermöglicht, Nutzern des Passwortmanagers durch Phishing das Masterpasswort abzuluchsen. Darauf könnten die in der Warnung von LastPass gegebenen Ratschläge hindeuten.

Lastpass rät dort LastPass Vault als Ausgangspunkt für den Zugang zu den Anmeldedaten zu verwenden. Bis die aktuelle Lücke behoben ist, sei das der sicherste Weg. Anwender sollten außerdem auf allen Seiten, die Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten, diese auch nutzen und generell wachsam gegenüber Phishing-Angriffen sein. LastPass verweist in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die bereits Anfang 2016 gegeben Empfehlungen.

