Samsung bringt aufbereitete Galaxy Note 7 wieder in Umlauf

Sie sollen in einigen Regionen wieder in den Handel kommen oder als Leihgeräte verteilt werden. Darüber hinaus will Samsung Komponenten von Note-7-Smartphones für Testzwecke verwenden. Alle verbliebenen Geräte und Komponenten will das Unternehmen recyceln.