Samsung stellt neue 4K Signage Displays vor

Samsung bietet seine Displays der Smart Signage Serie QMF aktuell in den vier Größen 49, 55, 65 und 98 Zoll an, 75 Zoll soll in Kürze folgen in Kürze. QM49F, QM55F, QM65F und Co. kommen mit 4K UHD-Auflösung und Multiscreen-Funktion zur Darstellung von bis zu vier Bildausschnitten oder Videokonferenzschaltungen. Die Preise liegen zwischen 1860 und 26510 Euro.