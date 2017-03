LineageOS: Updates manuell durchführen

LineageOS wird derzeit wöchentlich aktualisiert. Die Updates enthalten Fehlerkorrekturen und integrieren ein Mal im Monat Sicherheitspatches von Google. Derzeit funktioniert bei vielen Smartphones der automatische Updateprozess allerdings nicht. Bereits beim Herunterladen kommt es zu Problemen: Schuld daran sind Verbindungsabbrüche. Alternativ lässt sich das Update natürlich auch manuell im Desktop-Browser herunterladen und anschließend auf das Gerät kopieren, um es anschließend mit Team Win Recovery Project (TWRP) zu flashen.

Gelingt der Download durch die in LineageOS integrierte Updatefunktion passiert es derzeit noch sehr häufig, dass die Aktualisierung anschließend zwar startet, aber nicht zu Ende geführt wird. Das ist beispielsweise bei den LG-Geräte G3 (D855) und G4 (H815) der Fall. Auch das Galaxy S4 (jfltexx) ist von diesem Fehler betroffen. Problemlos – sofern der Download funktioniert hat – gelingt die automatische Aktualisierung mit dem Nexus 5.

Abhilfe schafft das Recovery, mit dem man ein Update auch manuell durchführen kann. Heruntergeladene Updates werden im Verzeichnis /data/data/org.lineageos.updater/app_updates gespeichert. Im Recovery navigiert man zu diesem Ordner, wählt das Update aus und aktiviert die Option „Automatischer Neustart nach Installation“. Zum Schluss bestätigt man noch die Installation durch das Schieben des Sliders nach rechts. Nach wenigen Minuten ist das Update installiert. Es folgt ein Neustart.

Ins Recovery starten

Oft kommt es beim Herunterladen von Aktualisierungen durch die in LineageOS integrierte Update-Funktion zu Verbindungsabbrüchen. Mit einem Desktop-Browser gelingt der Download deutlich zuverlässiger. Hat man ein Update auf dem Desktop-Rechner heruntergeladen, kann man es anschließend auf das Smartphone kopieren und mit TWRP installieren. Hierzu muss man manuell ins Recovery starten. Das gelingt am einfachsten, wenn man in den Einstellungen den Eintrag „Entwickleroptionen“ durch siebenmaliges Tippen auf die Buildnummer aktiviert und anschließend die Option „Erweiterter Neustart“ unter „Entwickleroptionen“ einschaltet. Jetzt öffnet sich beim Betätigen des Ausschalters unter dem Eintrag „Neu starten“ ein weiteres Menü, in dem auch „Recovery“ aufgeführt ist. Wählt man diesen Eintrag aus und tippt auf „OK“ startet das Gerät in das Recovery.