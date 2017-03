Galaxy S4: Update auf Android 7.1.1 mit LineageOS

Android-Smartphones werden von den meisten Herstellern nicht besonders lange mit Aktualisierungen bedacht. Immerhin haben sich Google, Samsung, Sony und andere dazu entschlossen, die wichtigsten Modelle zwei Jahre lang mit aktuellen Betriebssystemen und drei Jahre lang mit Sicherheitsupdates zu versorgen.

Dass aber auch relativ alte Geräte mit der neuesten Android-Version gut funktionieren, zeigt der Test mit dem 2013 erschienen Nexus 5. Aus dem gleichen Jahr stammt das Galaxy S4 (GT-I9505, jfltexx), das mit einem Snapdragon 600 und 2 GByte RAM ausgestattet ist. Als Betriebssystem kommt standardmäßig Android 5.0.1 zum Einsatz. Die letzten Sicherheitspatches datieren für das freie Modell (DBT) vom Dezember 2016.

Seit wenigen Tagen haben die Entwickler des CyanogenMod-Nachfolgers LineageOS nun eine erste Nightly auf Basis von Android 7.1.1 veröffentlicht. Sie enthält die aktuellen Sicherheitspatches vom 5. März 2017. Da der Bootloader des Galaxy S4 nicht gesperrt ist, lässt sich LineageOS relativ einfach auf dem Galaxy S4 installieren. Hierfür geht man wie folgt vor:

Team Win Custom Recovery Image (TWRP) flashen

LineageOS mit TWRP installieren

Optional: GAPPS für Zugriff auf Google Play Store und andere Google-Dienste mit TWRP installieren

Optional: SuperSU für Root-Zugriff mit TWRP installieren

Für das Prozedere werden folgende Komponenten benötigt: Heimdall-Suite für das Flashen von Team Win Recovery Project Image (TWRP) Team Win Recovery Project Image (TWRP): twrp-3.1.0-0-jfltexx.img LineageOS 14.1 Nightly für Galaxy S4 (GT-I9505, jfltexx): lineage-14.1-20170315-nightly-jfltexx-signed.zip OpenGAPPS pico: open_gapps-arm-7.1-pico-20170320.zip SuperSU für Root-Zugriff (optional): addonsu-arm-signed.zip

Heimdall Suite, Treiber-Installation mit Zadig

Anders als beim Nexus 5 gelingt das Flashen der Custom Recovery TWRP nicht der fastboot -Befehl. Stattdessen wird hierfür die Heimdall-Suite genutzt. Damit das Kommandozeilen-Tool heimdall unter Windows 10 funktioniert, muss im Unterverzeichnis Drivers des Programms zunächst zdiag.exe aufgerufen werden, um einen Treiber für die Kommunikation mit dem Galaxy S4, das mit dem PC verbunden ist, zu installieren. Hierfür aktiviert man unter „Options“ die Einstellung „List all Devices“. Anschließend wird im Auswahlfeld unterhalb des Menüs die Option „SAMSUNG_Android“ ausgewählt. Nun sollte der Treiber installiert werden. Auf dem Bildschirm des PCs erscheinen entsprechende Hinweise.

Galaxy S4: Download-Modus

Um die Custom Recovery TWRP mit dem Kommandozeilentool heimdall zu flashen, muss sich das Galaxy S4 im sogenannten Download-Modus befinden. Hierzu trennt man das Smartphone vom PC und schaltet es aus. Anschließend drückt man gleichzeitig die Tasten: <Lautstärke nach unten> + <Home> + <Power>. Jetzt sollte auf dem Bildschirm folgendes erscheinen:

TWRP mit heimdall flashen

Jetzt öffnet man die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten und navigiert in das Heimdall-Verzeichnis. In dieses kopiert man außerdem das TWRP-Image und benennt es in recovery.img um. Jetzt gibt man folgenden Befehl ein:

heimdall flash --RECOVERY recovery.img --no-reboot

Jetzt sollte folgende Ausgabe zu sehen sein:

Ins Recovery TWRP starten

Auf dem Galaxy S4 zeigt ein blauer Balken die Installation des Custom Recovery TWRP an. Nun trennt man das Gerät vom PC und schaltet es durch ein langes Drücken der Power-Taste aus. Jetzt muss das das Recovery gestartet werden. Das gelingt durch das gleichzeitige Drücken der Tasten <Lautstärke nach oben> + <Home> + <Power> . Geht dabei etwas schief und das Gerät startet normal, wird das Recovery TWRP zurückgesetzt, sodass man es erneut installieren muss.

TWRP: LineageOS, GAPPS pico und SuperSu mit TWRP installieren

Im Recovery stellt man zunächst die Sprache auf Deutsch ein und bestätigt mit einer Wischgeste nach Rechts die Modifikation der Systempartition.

TWRP: Galaxy S4 auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Jetzt muss das Gerät vollständig zurückgesetzt werden. Hierzu wählt man im TWRP-Hauptmenü die Schaltfläche „Löschen“. Statt nun den Slider „Werkseinstellungen herstellen“ nach rechts zu schieben, empfiehlt sich das manuelle Löschen der Partitionen Dalvik / ART Cache, System, Data, Interner Speicher und Cache. Diese wählt man über die Schaltfläche „Erweitertes Löschen“ aus.

Spätestens jetzt schließt man das Galaxy S4 wieder an den PC an, um LineageOS, GAPPS und SuperSU auf das Gerät zu kopieren. Hierfür legt man mit dem Explorer ein Verzeichnis an und kopiert die einzelnen Dateien dorthin.

Anschließend wählt man diese Komponenten im TWRP-Hauptmenü über „Installieren“ nacheinander aus und bestätigt die Installation, indem man den Slider nach rechts schiebt.

Einrichtungsassistent: Import von Anwendungen

Der erste Start des Galaxy S4 mit frisch installiertem LineageOS dauert circa vier bis fünf Minuten. Anschließend meldet sich der Einrichtungsassistent. Allerdings arbeitet dieser noch nicht fehlerfrei. Wenn man beispielsweise unter „Daten importieren von…“ die Option „Android-Gerät“ wählt, werden zwar anschließend über NFC oder – falls dies nicht funktioniert – Google Nearby das Google-Konto übertragen. Der Import von Anwendungen gelingt allerdings wegen der abrupten Beendigung einzelner Google-Dienste wie Play Store zunächst nicht. Nach einem Neustart des Geräts funktioniert der App-Import dann aber. Allerdings nur, wenn man wie in dieser Anleitung geschildert, die GAPPS-Version pico verwendet hat. Mit anderen Versionen gelang der Import von Anwendungen hingegen nicht.

Fazit

Durch die Installation von LineageOS können Anwender das 2013 erschienene Galaxy S4 mit der aktuellen Android-Version 7.1.1 inklusive neuester Sicherheitspatches betreiben. Und das gelingt durchaus flüssig. Allerdings wird der Knox-Counter gesetzt, sodass man auch bei Rückkehr zu Samsung-Original-Firmware Knox-basierte Dienste nicht nutzen kann. Zudem signalisiert beim Start des Geräts im Display oben links der Hinweis „KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING“, dass es sich nicht um den Standard-Kernel von Samsung handelt.