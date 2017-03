Kantar: iOS wächst in Europa schneller als Android

Kantar Worldpanel Comtech hat seine Statistik für die Verteilung der Mobilbetriebssysteme aktualisiert. Im Januar-Quartal nahmen Android und iOS in den fünf großen europäischen Markten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien) Windows Phone erneut Marktanteile ab. Von der Schwäche des Microsoft-OS profitierte iOS jedoch stärker als Google. Apples OS verbesserte sich um 2,4 Punkte auf 22,7 Prozent. Android legte indes nur um 1,4 Punkte auf 74,3 Prozent zu. Ähnlich entwickelten sich die Smartphoneverkäufe auch in den USA.

Hierzulande lief auf 75,5 Prozent (plus 1,3 Punkte) aller zwischen November 2016 und Januar 2017 verkauften Smartphones Android. iOS erzielte in Deutschland ein Wachstum von 2,0 Punkten und sicherte sich 21,3 Prozent des Markts. Mit 4,7 beziehungsweise 5,9 Punkten fielen die Zuwächse in Großbritannien und Frankreich sogar mehr als doppelt so hoch aus. Lediglich in Spanien, wo Android mit 89,4 Prozent einen auffallend hohen Marktanteil hatte, wuchs das Google-OS schneller als iOS.

In allen fünf europäischen Ländern waren Windows Phone und Windows 10 Mobile jedoch weiter auf dem Rückmarsch. Hierzulande verblieb ein Marktanteil von 2,9 Prozent, was einem Minus von 3 Punkten entspricht. In Frankreich und Großbritannien gab Windows sogar 6,7 beziehungsweise 5 Punkte ab. Die höchste Verbreitung hat es derzeit in Italien mit 4,4 Prozent.

Auch in den USA halbierte sich der Marktanteil von Windows auf 1,3 Prozent. iOS verkürzte den Abstand zu Android um insgesamt 4,7 Punkte – 2,9 Punkte legte iOS zu, weitere 1,8 Punkte verlor Android. Mit 56,4 Prozent ist Androids Marktanteil in den USA zudem deutlich geringer als im weltweiten Durchschnitt. Niedrigere Werte ermittelten die Marktforscher lediglich in Australien (55,7 Prozent), Großbritannien (54,4 Prozent) und Japan (49 Prozent). Japan ist zudem das einzige Land in der Kantar-Statistik, in dem im Januar mehr iOS- als Android-Geräte verkauft wurden.

Der wichtige Wachstumsmarkt China ist jedoch weiterhin ein Problem für Apple. Im Januar-Quartal, in dem das Weihnachtsgeschäft enthalten ist, schrumpfte Apples Marktanteil um 8,4 Punkte auf 16,6 Prozent. Apple selbst meldete Ende Januar in China einen Umsatzrückgang um 12 Prozent.

Android verbesserte sich in der Volksrepublik um 9,3 Punkte auf 83,2 Prozent, denn der Anteil von Windows brach in der Region um 0,8 Punkte auf 0,1 Prozent ein. Damit liegt Windows in China auf Augenhöhe mit der Kategorie „Andere“, die in der Statistik ebenfalls mit 0,1 Prozent geführt wird.

Aufgrund der weiterhin rückläufigen Zahlen für Windows Phone und Windows 10 Mobile geht Kantar nun davon aus, dass wir uns auf eine „Zwei-OS-Welt“ zubewegen. „Die Tage, in denen Blackberry OS, Symbian oder Windows Mobile eine wichtige Rolle spielten, sind vorbei. Es ist klar, dass es künftig nur ein Zwei-Smartphone-Ökosystem geben wird – iOS und Android. Um erfolgreich zu sein, müssen sich Hersteller an deren Spielregeln halten.“

