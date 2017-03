Samsung stellt Galaxy Tab S3 und Galaxy Book vor

Das 9,7-Zoll-Tablet Galaxy Tab S3 kommt mit HDR-fähigem Display und vier Lautsprechern. Es ist ab 24. März ab 679 Euro erhältlich. Das Galaxy Book wird in unterschiedlichen 10,6- und 12-Zoll-Versionen ab Mitte des Jahres erhältlich sein. S Pen und Book Cover Keyboard sind hier im Lieferumfang enthalten.

Samsung hat mit dem Galaxy Tab S3 und dem Galaxy Book seine neuen Premium-Geräte vorgestellt. Das 9,7-Zoll-Tablet Galaxy Tab S3 mit Entertainmentausstattung und S Pen kommt ab 24. März 2017 in den Farben Black und Silver in den deutschen Handel. Kunden, die sich vom 9. bis 23. März für das Premium-Tablet entscheiden, erhalten ein Book Cover Keyboard gratis dazu. Der unverbindliche Verkaufspreis für die WLAN-Version liegt bei 679 Euro, die LTE-Variante kostet 769 Euro. Das Galaxy Book wird ab Mitte des Jahres inklusive S Pen und Book Cover Keyboard als 10,6-Zoll- und als 12-Zoll-Version verfügbar sein.

Das Galaxy Tab S3 wurde Samsung zufolge für anspruchsvolle Entertainment-Fans entwickelt. Es ist mit einem Super-AMOLED-Display ausgestattet, das 2048 mal 1536 auflöst und HDR-Wiedergabe unterstützt. Es verfügt über eine 13-Megapixel-Hauptkamera sowie eine 5-Megapixel-Frontkamera.

Angetrieben wird es von einem Qualcomm Snapdragon 820-Quadcore-Prozessor mit 2,15 GHz Takt, dem 4 GByte RAM zur Seite stehen. Die 32 GByte interner Speicher lassen sich mit microSD-Karten um bis zu 256 GByte erweitern.

Die Datenkommunikation kann via LTE Cat.6 mit bis zu 300 MBit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload (nur LTE-Modell), WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 und GPS erfolgen. Desweiteren ist ein USB 3.1 Type-C-Anschluss an Bord. Für Stereosound sollen die integrierten Vierfach-Speaker sorgen. Die Akkulaufzeit gibt Samsung mit bis zu 12 Stunden an.

Freunde mobiler Spiele finden den erstmals in einem Tablet integrierten Game Launcher. Eine Akkuanzeige veranschaulicht im Spiel die verbleibende Laufzeit. Um nicht gestört zu werden, können eingehende Anrufe oder Nachrichten stumm geschaltet werden. In Kombination mit dem Grafikprozessor Adreno 530 und der Vulkan-Schnittstelle soll das Galaxy Tab S3 ein flüssiges Gaming-Erlebnis bieten.

Der neue S Pen soll laut Samsung wie ein echter Stift in der Hand liegen und ein realistisches Schreibgefühl vermitteln. Er kommt mit Features wie Screen-Off-Memo, Übersetzung oder GIF-Erstellung in Videos.

Das Book Cover Keyboard ist mit ergonomisch abgerundeten und von einander abgesetzten Tasten ausgestattet. Das Cover wird über POGO-Pins, Federkontaktstifte mit Magneten, angeschlossen und muss nicht extra geladen werden.

Kunden, die von der kostenlosen Beigabe profitieren wollen und ihr Gerät bei einem teilnehmenden Händler gekauft haben, müssen ihr Gerät bis zum 16. April 2017 auf bei Samsung registrieren. Sie erhalten dann das Book Cover Keyboard. Die Aktion gilt auch für Geschäftskunden bis zu einer maximalen Bestellmenge von fünf Geräten.

Als PC-Ersatz mit Windows-10-Betriebssystem soll das Samsung Galaxy Book dienen, das inklusive Tastatur und S Pen ausgeliefert wird. Es ist in einer 10,6-Zoll- und einer 12-Zoll-Variante erhältlich.

Das 10,6-Zoll-Modell kommt mit einem TFT-Panel und einer Full HD-Auflösung von 1920 mal 1280 Pixel. Auf der Vorderseite ist eine 5-Megapixel-Frontkamera verbaut. Das kleinere Galaxy Book wird von einem Intel Core m3-Dualcore-Prozessor der 7. Generation mit 2,6 GHz Takt angetrieben, dem 4 GByte RAM zur Seite stehen. Dazu kommen wahlweise 64 oder 128 GByte interner Speicher. Mit microSD-Karten ist eine Erweiterung auch hier um bis zu 256 GByte möglich. Das Angebot an Kommunikationsmöglichkeiten umfasst WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 und GPS und je nach Version auch LTE. Das Book ist außerdem mit einem USB 3.1-Anschluss (Type-C) ausgestattet. Als Betriebssystem kommt Windows 10 zum Einsatz.

Die 12-Zoll-Variante ist mit einem Super AMOLED-Display ausgestattet, das 2160 mal 1440 Pixel auflöst. Neben einer 5-Megapixel-Frontkamera findet sich auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera. Das größere Galaxy Book wird von einem Intel Core i5-Dualcore-Prozessor der 7. Generation mit 3,1 GHz Takt angetrieben. Samsung bietet wahlweise 4 GByte RAM und 128 GByte internen Speicher oder 8 GByte Arbeitsspeicher mit 256 GByte Speicher an. Auch hier ist eine Erweiterung mithilfe von microSD-Karten um bis zu 256 GByte möglich. Die Kommunikations-Optionen entsprechen denen des 10,6-Zoll-Book, allerdings sind hier zwei USB 3.1-Anschlüsse an Bord.

Wie das Galaxy Tab S3 kommen auch die Galaxy Books mit Schnellladefunktion und dem neuem S Pen. Auch das haptisch optimierte Book Cover Keyboard ist im Lieferumfang enthalten.

„Mit dem Galaxy Tab S3 und dem Galaxy Book setzen wir starke Impulse im Premium-Markt. Das Galaxy Tab S3 ist ein wahrer Entertainment-Bolide, der von der Bildqualität, über die Rechenpower bis hin zum Ton das mitbringt, was Tablet-Nutzer sich wünschen. Mit dem Galaxy Book treffen wir einen Nerv bei den Konsumenten, die nach einem leistungsstarken PC-Ersatz suchen“, sagt Mario Winter, Director Marketing IT & Mobile Communication Samsung Electronics.

Samsung Galaxy Tab S3 Samsung Galaxy Book 10.6 Zoll Samsung Galaxy Book 12 Zoll Display 9,7 Zoll, (24,58 cm), Super AMOLED, (2048 x 1536 Pixel) 10,6 Zoll (26,9 cm) TFT, (1920 x 1280 Pixel) 12 Zoll (30,4 cm) Super AMOLED, (2160 x 1440 Pixel) Prozessor Qualcomm Snapdragon 820, Quad Core 2,15 GHz 7. Gen. Intel Core m3-Prozessor, Dual Core 2,6 GHz 7. Gen. Intel Core i5-Prozessor, Dual Core 3,1 GHz LTE-Verfügbarkeit LTE Cat.6 (Download: bis zu 300 MBit/s, Upload: bis zu 50 MBit/s) LTE Cat.6 (Download: bis zu 300 MBit/s, Upload: bis zu 50 MBit/s) LTE Cat.6 (Download: bis zu 300 MBit/s, Upload: bis zu 50 MBit/s) Speicher 4 GByte RAM + 32 GByte interner Speicher, microSD bis zu 256 GByte 4 GByte RAM + 64 GByte oder 128 GByte eMMC, microSD bis zu 256 GByte 4 GByte RAM + 128 GByte SSD oder 8 GByte RAM + 256 GByte SSD, microSD bis zu 256 GByte Kamera 13 MP-Hauptkamera + 5-MP-Frontkamera 5 MP-Frontkamera 13 MP-Hauptkamera + 5-MP-Frontkamera USB-Port USB 3.1 (Type-C) USB 3.1 (Type-C), Micro SD 2x USB 3.1 (Type-C), Micro SD Konnektivität Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 GPS GPS + GLONASS, BEIDOU, GALILEO GPS + GLONASS GPS + GLONASS Größe & Gewicht 237.3 x 169 x 6 mm, ca. 429 g (Wi-Fi)/ca. 434 g (LTE) 261.2 x 179.1 x 8.9 mm, ca. 640 g (Wi-Fi)/ca. 650 g (LTE) 291.3 x 199.8 x 7.4 mm, 754 g (Wi-Fi/LTE) Akku 6000 mAh, Schnellladefunktion 30.4 Wh (4000 mAh), Schnellladefunktion 39.04 Wh (5070 mAh), Schnellladefunktion Betriebssystem Android Windows 10 Windows 10 Samsung Services & Apps Samsung Smart Switch, Samsung Notes, S Pen-Befehle, Samsung Flow Samsung Notes, S Pen-Befehle, Samsung Flow Samsung Notes, S Pen-Befehle, Samsung Flow Video UHD-Aufnahme (3840 x 2160 @ 30 fps), UHD-Wiedergabe (3840 x 2160 @ 60 fps) Full HD-Aufnahme (1920 x 1080 @ 30 fps), UHD-Wiedergabe (3840 x 2160 @ 30 fps) Full HD-Aufnahme (1920 x 1080 @ 30 fps), UHD-Wiedergabe (3840 x 2160 @ 60 fps)