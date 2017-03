Android 7.0 Nougat: Update für Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge wird ausgeliefert

Wie beim Galaxy S7 erhalten zunächst von Vodafone verkaufte Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge die Aktualisierung. In der Schweiz wird das Update auf Android 7.0 an Kunden von Swisscom ausgeliefert und in Österreich erhalten Galaxy-S6-Smartphone von A1 als erste die Aktualisierung.