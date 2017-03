Aldi Süd bringt Multimedia-PC Medion P2150 D für 499 Euro

Aldi Süd bietet mit dem Medion P2150 D einen Multimedia-PC mit Intel Core i3-7100-Prozessor, 8 GByte RAM, 240 GByte-SSD und 1-TByte-HDD. Er ist ab 16. März für 499 Euro in den Filialen erhältlich.

Herzstück des P2150 D ist der Intel Core i3-Prozessor 7100 der aktuellen 7. Generation mit 3,9 GHz Takt inklusive Intel HD-Grafik 630. Ihm stehen 8 GByte DDR4-Arbeitsspeicher zur Seite. Die 240 GByte große SSD soll für für schnelle Startzeiten von Windows 10 Home und Ladegeschwindigkeiten von Programmen sorgen. Die 1 TByte große Festplatte bietet Platz für Foto-, Film- und Musiksammlungen. Zur Datensicherung, dem Datenaustausch oder zur Nutzung alternativer Betriebssysteme lassen sich 2,5- und 3,5-Zoll-SATA-Festplatten mithilfe des Hot-Swap-Festplattenwechselrahmens auch während des Betriebes austauschen. Medion integriert zudem einen Multistandard-DVD-/CD-Brenner mit DVD-RAM und Dual-Layer-Unterstützung sowie einen Multikartenleser für SD-/MS-/MMC-/xD-Speicherkarten.

Die Datenkommunikation kann via Gigabit LAN, WLAN 802.11 ac und Bluetooth erfolgen. Medion bietet an der Frontseite zwei USB 3.0-Anschlüsse und einen Mikrofon- sowie einen Kopfhörer-Anschluss. Auf der Rückseite findet der Nutzer weitere vier USB 3.0- und zwei USB 2.0-Anschlüsse, den RJ-45-Slot für das Netzwerkkabel, einen HDMI-Anschluss und einen DisplayPort sowie diverse Audio-Ein-und Ausgänge. Für den Sound ist 6-Kanal-High-Definition-Audio an Bord.

Windows 10 Home und eine kostenlose 30-Tage-Testversion von McAfee LiveSafe sind vorinstalliert wie auch Bild- und Videobearbeitungssoftware. Außerdem steht eine kostenlose Testversion für Office 365 bereit. Der PC wiegt 7,75 Kilo und misst 19 mal 36 mal 40 Zentimeter.