Google Assistant für Android 6.0 und 7.0 verfügbar

Die automatische Verteilung beginnt diese Woche. Auch deutschsprachige Anwender innerhalb von Deutschland sollen den neuen digitalen Assistenten bald erhalten. Google Assistant ist bereits mit Google Home und Android Wear zugänglich - und soll sich auch in Fernseher und Autos integrieren.

Google Assistant kommt ab dieser Woche auf Smartphones, die mit Android 7.0 Nougat oder Android 6.0 Marshmallow laufen. Bislang war Googles neuer digitaler Assistent nur mit den Pixel-Geräten, Google Home und dem Messenger Allo zugänglich – sowie seit Kurzem auch mit Android Wear 2.0.

Auf dafür geeigneten Android-Geräten, die außerdem über Google Play Services verfügen müssen, soll Google Assistant ganz automatisch kommen. Die Auslieferung beginnt in dieser Woche für englischsprachige Nutzer in den Vereinigten Staaten. Danach folgen Englischsprachler in Australien, Kanada und Großbritannien – und auch deutschsprachige Anwender innerhalb von Deutschland. Weitere Sprachen sollen „im Laufe des kommenden Jahres“ Unterstützung finden.

Der Internetkonzern verspricht, mit seinem digitalen Assistenten auf Android-Smartphones ein „eigenes, persönliches, hilfreiches Google“ in der Tasche der Nutzer zu platzieren. Nach einem langen Druck auf den Homebutton sollen sie wie gewohnt „OK Google“ sagen und beliebige Fragen stellen.

„Wie lautet die Bestätigungsnummer meines Flugs nach London?“ oder „Brauche ich heute einen Regenschirm?“ führt ein Blogeintrag als Beispiele zum Ausprobieren an. Die Nutzer könnten sich auch den Weg zum Museu Picasso in Barcelona erklären oder eigene Aufnahmen von Sonnenuntergängen in Tahoe zeigen lassen. „Schalte die Wohnzimmerlampen an“, könnte zusammen mit Smart-Home-Geräten für ein hell beleuchtetes Wohnzimmer sorgen.

Google Assistant soll außerdem auf neu angekündigten Geräten von Herstellungspartnern vorinstalliert sein, darunter auf dem LG G6. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona gibt das Android Global Village Besuchern in dieser Woche Gelegenheit, den digitalen Assistenten auf einer Reihe verschiedener Geräte von Samsung, Sony, HTC, Huawei und weiteren Herstellern zu erproben.

Angekündigt wurde die Integration des Sprachassisten im Januar auch schon für Fernseher, Streamingboxen und Auto-Infotainmentsysteme – zunächst allerdings nur für den US-Markt. Der Google Assistant soll damit auch in diesem Bereich mit den Rivalen Alexa und Siri konkurrieren. „Unser Ziel ist es, den Assistant überall verfügbar zu machen, wo Sie ihn benötigen“, heißt es dazu.