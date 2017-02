Deutsche Telekom bietet Service zur Überwachung und Verwaltung mobiler Datenvolumen in Echtzeit

Mit Mobile Datamanagement Pro powered by Wandera können Unternehmen detailliert und in Echtzeit den Datenverkehr ihrer Mobilgeräte analysieren. Sie erfahren, in welchem Umfang Mitarbeiter private und geschäftliche Apps nutzen oder wie viel Datenvolumen sie für E-Mails und für die Recherche im Internet verwenden. Über ein Anonymisierungstool besteht die Möglichkeit, die Nutzerebene unkenntlich zu machen.

Mit dem neuen Service „Mobile Datamanagement Pro powered by Wandera“ bietet die Deutsche Telekom gemeinsam mit Wandera Unternehmen die Möglichkeit, den mobilen Datenverkehr ihrer Endgeräteflotte zu analysieren und über intelligente Steuerungsmöglichkeiten zu optimieren. Wie die Telekom mitteilt, wird der neue Service aus dem Portfolio der mobilen IT-Lösungen bereitgestellt. Hat ein Unternehmen Mobile Datamanagement Pro installiert, läuft der Datenverkehr aller Mobilgeräte über das Cloud-Portal von Wandera, das im Telekom-Rechenzentrum in Biere bei Magdeburg gehostet wird.

Der Service listet für Unternehmen detailliert und in Echtzeit den Datenverkehr der Mobilgeräte der Mitarbeiter. So lässt sich jederzeit verfolgen, in welchem Umfang private und geschäftliche Apps genutzt oder wie viel Datenvolumen für E-Mails und für die Recherche im Internet verwendet werden. Darüber hinaus hat die IT-Abteilung die Möglichkeit, für Teams oder einzelne Mitarbeiter Regeln aufzustellen und für einzelne Nutzer oder Gruppen Datenvolumina festzulegen. Auch einzelnen Anwendungen soll ein bestimmtes Kontingent zugeordnet werden können. Bei Videoinhalten lässt sich zudem auch festlegen, dass diese nur in komprimierter Form übertragen werden.

Mit der Lösung sollen sich letztlich Kosten besser kalkulieren lassen. Da sich unangemessene Apps oder Inhalte wie zum Beispiel Glückspiel oder Erotik vollständig sperren lassen, helfe sie auch bei der Einhaltung von Unternehmensrichtlinien. Es besteht zudem über ein Anonymisierungstool die Möglichkeit, die Nutzerebene unkenntlich zu machen. Somit sind Rückschlüsse auf den einzelnen Mitarbeiter und sein Nutzungsverhalten nicht möglich.

„Bei vielen Unternehmen ist das mobile Endgerät mittlerweile das maßgebliche Arbeitsinstrument. Daher wächst auch der Bedarf nach intelligenten Lösungen, welche das mobile Endgerät administrierbar und die Nutzung noch effizienter machen“, kommentiert Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden von der Telekom Deutschland.

Die Lösung ist für alle Mobilfunk-Bestandskunden der Telekom verfügbar, die darüber mindestens 25 Mobilgeräte verwalten wollen. Mobile Datamanagement Pro funktioniert mit ausgewählten Smartphone und Tablets.

Wandera bietet Lösungen für Enterprise Mobile Security und Data Management. Zu den Anwendern zählen derzeit mehr als 500 globale Unternehmen und Organisationen, wie KPMG, Fraport, SAP oder NATO.

[Mit Material von Martin Schindler, silicon.de]