LG stellt Flaggschiff G6 am 26. Februar offiziell vor

LG stellt das Smartphone am 26. Februar in Barcelona vor. Auf der US-amerikanischen Webseite des Herstellers sind jetzt weitere Details bekannt geworden.

Am 26. Februar wird LG sein Android-Smartphone G6 auf dem Mobile World Congress in Barcelona der Öffentlichkeit vorstellen, auch wenn es nicht mehr allzu viel Neues zu enthüllen gibt. Ab 12 Uhr können Interessierte die Vorstellung per Livestream verfolgen.

Wie das Unternehmen bereits bestätigt hat, wird das Gerät wasserdicht sein. Informationen auf seiner Webseite zufolge kommt das G6 im Unibodygehäuse aus Metall. Es wird mit einem 5,7-Zoll-Display ausgestattet sein, das ein Seitenverhältnis von 18:9 bietet. Mit diesem Format lassen sich auch zwei Apps nebeneinander darstellen. Das Display bietet dazu eine QHD+-Auflösung von 2880 mal 1440 Pixel. Auf der Rückseite des Smartphones soll sich eine 13-Megapixel-Weitwinkel-Dual-Kamera befinden. Außerdem ist ein Fingerabdruckscanner an Bord.

Es könnte Gerüchten zufolge nicht von einem Qualcomm-Chip Snapdragon 835 sondern einem 821 angetrieben werden, dem 6 oder 8 GByte RAM zur Seite stehen.

Laut unseren Kollegen von Übergizmo soll es außerdem keine physischen Knöpfe mehr unterhalb des Displays haben. Was die Software anbelangt, könnte der Google Assistent an Bord sein.