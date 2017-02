Facebook bringt eigene TV-App

Das Soziale Netzwerk wird eine Streaming-App für Settop-Boxen wie Apple TV und Amazon Fire TV bringen, Außerdem kommen Autoplay-Videos defaultmäßig mit Ton, sofern der Ton am Smartphone eingeschaltet ist.

Facebook arbeitet an einer App für Settop-Boxen, darunter Apple TV, Amazon Fire TV und Samsung Smart TV, wie das Soziale Netzwerk in einem Blogeintrag mitteilt. Weitere Plattformen sollen folgen.

Damit sollen sich alle Videos, die man üblicherweise auf Facebook ansieht, auch auf einem großen Schirm ansehen lassen. Dazu gehören auch Videos, die Freunde oder Seiten teilen, Top-Videos weltweit und Vorschläge auf Grundlage der eigenen Interessen.

Angekündigt wurden die Pläne von Dan Rose, Vice President Partnerships bei Facebook, auf Recodes Code Media Conference im kalifornischen Dana Point. Er erklärte dort, die App komme „bald“.

Facebook hat außerdem einige Änderungen hinsichtlich der Präsentation der Videos vorgenommen. So werden die bislang zunächst stummen Videos auf dem Mobilgerät jetzt automatisch mit der Standard-Lautstärke wiedergegeben, sofern der Ton eingeschaltet ist. In den Einstellungen lässt sich die automatische Soundwiedergabe allerdings wieder deaktivieren. Videos können im Picture-in-Picture-Modus in der Bildschirm-Ecke weiterlaufen, während der Nutzer durch den Newsfeed blättert. Außerdem wurde die vertikale Darstellung von Videos auf Smartphones optimiert.

„Unsere Video-App für den Fernseher bietet eine neue Möglichkeit, Facebook-Videos auf einem größeren Bildschirm zu genießen“, heißt es in dem Blogeintrag. „Mit der App können Sie Videos, die von Freunden oder Seiten, denen Sie folgen, veröffentlicht wurden, anschauen. Außerdem können Sie Videos aus der ganzen Welt und auf der Grundlage Ihrer Interessen ansehen. Sie können auch Videos aufzeichnen, die Sie gespeichert haben, um sie später anzusehen, sowie Videos besuchen, die Sie gesehen, freigegeben oder hochgeladen haben. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Leute die App nutzen, um Facebook-Videos auf eine neue Art und Weise zu genießen.“

Für Facebook verschwimmt damit die schmale Grenze zwischen Tech- und Medien-Unternehmen immer mehr. Facebooks CEO Mark Zuckerberg sagte, dies sei das „neue goldene Zeitalter von Videos,“ und er wolle, dass Facebook zu einem Ort wird, an den Leute der Videos wegen immer wieder zurückkehren.

[Mit Material von Richard Nieva, CNET.com]