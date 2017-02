400 MBit/s: Unitymedia überarbeitet Tarifportfolio

Unitymedia hat sein Tarifangebot überarbeitet und nennt seine Bundle-Tarife jetzt Start, Jump und Fly. Alle Tarife gibt es in der Variante „2play“ mit Telefonanschluss und Festnetz-Flatrate oder in der Version „3play“ zusätzlich mit HD-Fernsehen und TV-Hardware. Bei den 3play-Varianten ist ein Kabelanschlussvertrag von Unitymedia Voraussetzung. Dieser kostet monatlich 20,99 Euro, ist aber häufig auch in den Wohnungsnebenkosten enthalten. Die schnellste Option Fly mit 400 MBit/s steht laut Unitymedia inzwischen insgesamt 10 Millionen Haushalten in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen auf Wunsch zur Verfügung.

In den Fly-Versionen surfen Nutzer mit bis zu 400 MBit/s (Upload bis 10 MBit/s). Unitymedia verzichtet bei den neuen Bundle-Tarifen Fly und Jump auf Staffelpreise während der Mindestlaufzeit. So kosten 2play Fly und 3play Fly während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten konstant 39,99 Euro beziehungsweise 49,99 Euro monatlich. Nach der Mindestlaufzeit steigen die monatlichen Kosten auf 44,99 Euro und 54,99 Euro.

In den Jump-Tarifen erhalten Kunden bis zu 120 MBit/s beim Download und bis zu 6 MBit/s beim Upload. 2play Jump und 3play Jump liegen in den ersten 24 Monaten bei 29,99 Euro und 39,99 Euro pro Monat, danach bei 34,99 Euro und 44,99 Euro monatlich.

Beim 3play Start-Tarif liegt die Bandbreite bei bis zu 60 MBit/s beim Download (Upload bis zu 3 MBit/s), im 2play Start-Tarif bei 20 MBit/s (Upload bis 1 MBit/s). Für die Einstiegstarife 2play Start und 3play Start senkt Unitymedia die monatliche Grundgebühr während der 24-monatigen Grundlaufzeit in den ersten 12 Monaten auf 19,99 Euro respektive 29,99 Euro. Danach steigt diese auf 29,99 Euro beziehungsweise 39,99 Euro.

Die einmalige Aktivierungsgebühr bei Vertragsabschluss beträgt bei allen Tarifen einmalig 69,99 Euro. Hinzu kommen noch 9,99 Euro Versandkosten. Neukunden, die bei einem anderen Anbieter noch unter Vertrag stehen und zu Unitymedia wechseln möchten, erhalten laut Unitymedia für den Rest ihrer Mindestvertragslaufzeit beim alten Provider (maximal für 12 Monate) die Grundgebühr für den Unitymedia-Tarif erlassen. So sollen sie nicht auf das Ende des aktuell laufenden Vertrages warten müssen, sondern können schon früher wechseln, surfen, HD-Fernsehen schauen sowie flat telefonieren – ohne eine doppelte Grundgebühr zahlen zu müssen.

Wer als Neukunde im Februar 2017 den Tarif 2play Fly oder 3play Fly auf der Webseite von Unitymedia, in einem Unitymedia-Store oder bei den an der Aktion teilnehmenden Vertriebspartnern bucht, erhält von Unitymedia das 9,6 Zoll große Android-Tablet Samsung Galaxy Tab E gratis dazu. Weitere Details bietet Unitymedia auf seiner Webseite unter „Was? Das geht? Land“.

„Mit dem neuen Angebot geben wir unseren Kunden genau das, was sich im Grunde ganz Deutschland wünscht: Eine zukunftssichere Spitzen-Internetgeschwindigkeit zu einem attraktiven, auf den Massenmarkt zielenden Preis. Der Kunde weiß bei unseren attraktiven Bundle-Paketen von Beginn an ganz genau, was ihn erwartet. Er wird nicht von Rechnungen überrascht, die plötzlich höhere Anschlusskosten aufweisen. Das ist gelebte Transparenz und entspricht unserem Selbstverständnis, Bewährtes anders zu machen und ungewöhnliche Wege zu gehen“, so Christian Hindennach, Leiter des Privatkundengeschäfts bei Unitymedia.