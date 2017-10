Oktober-Aktion: HPE-Server und Storage-Systeme für KMUs im Angebot

Im Rahmen seiner monatlichen Rabattaktion „Serveroffensive“ bietet Hewlett Packard Enterprise (HPE) für KMUs optimierte Server zu besonders günstigen Preisen an. Die aktuelle Aktion läuft noch bis Ende Oktober und beinhaltet neben Tower- und Rack-Server auch Storage-Lösungen. Die Preise für die Server-Aktionsmodelle liegen zwischen 644 und 3039 Euro. Erstmals sind in diesem Monat auch einige der neuen Gen-10-Servergeneration im Angebot. Und die Modelle ML350, DL360 und DL380 der Generation 9 gibt es bis zum 20. Oktober besonders günstig.

Außerdem hat HPE das speziell an KMUs gerichtete Angebot in Bezug auf Storage-Lösungen in diesem Monat stark erweitert. Sie werden nun auf einer eigenen Webseite promoted. Zu den Angeboten gehören insgesamt 11 Lösungen, die zwischen 538 und 6248 Euro kosten. Mehr Informationen zu Storageprodukten bietet der ZDNet-Beitrag „Speichersysteme von HPE für KMU„.

Die Server lassen sich außerdem mit Zusatzoptionen konfigurieren. Neben der Größe des Arbeitsspeichers stehen verschieden HDDs und SSDs zur Auswahl. Auch im Hinblick auf Speicher- und Netzwerkkontroller haben Kunden verschiedene Auswahlmöglichkeiten.

Die Server-Modelle basieren auf aktuellen Intel-Xeon-Prozessoren der Broadwell-, Skylake– und Kaby Lake Architektur. Gegenüber den Vorgängern Ivy Bridge und Haswell bieten die Chips mehr Leistung bei einem niedrigeren Energiebedarf.

Bei den Tower-Modellen stehen die Ein-Prozessor-Varianten auf Basis des Xeon E3-1200 v5 ProLiant ML10 und ML30 der 9. Generation (Gen9) für 644 respektive 813 Euro zur Auswahl. Weitere Details zum ProLiant ML10 bietet der ZDNet-Testbericht.

Für höhere Ansprüche ist das Tower-Modell ProLiant ML350 Gen9 vorgesehen. Es kann mit bis zu zwei Xeon-Prozessoren vom Typ E5-2600 bestückt werden. In der Standardkonfiguration mit 16 GByte RAM kostet der ML350 Gen9 2198 Euro. Und bis zum 20. Oktober ist er sogar für 2134 Euro verfügbar.

HPE Rack-Server ab 881 Euro

Als Einstiegsmodell für den Rack-Bereich sieht HPE das Modell HPE ProLiant DL20 Gen9 mit dem Intel Xeon auf Kaby-Lake-Basis E3-1220v6 vor, das für 881 Euro erhältlich ist.

Für anspruchsvolle Aufgaben sind die beiden Modelle HPE ProLiant DL120 Gen9 und HPE ProLiant DL160 Gen9. Sie sind jeweils mit einem Intel Xeon E5-2620v4 ausgestattet und für 1249 Euro und 1681 Euro verfügbar.

Höchstleistung versprechen die Modelle ProLiant DL360 und DL380. Sie sind mit dem Xeon E5-2620 v4 ausgestattet, der über acht Rechenkerne und 16 Threads verfügt. Während das Ein-Sockelsystem ProLiant DL360 für 1681 Euro angeboten wird, ist der ProLiant DL380, der zwei Prozessorsockel bietet, ab 1768 Euro erhältlich. Bis zum 20. Oktober sind die beiden Varianten sogar noch günstig für 1617 respektive 1681 Euro erhältlich.

HPE ProLiant Gen10-Server

Erstmals hat HPE im Rahmen der Aktion Server-Offensive auch einige Modelle der neuen Generation 10 im Angebot. Dabei handelt sich jeweils um zwei Varianten des DL360, die 2541 Euro und 2681 Euro kosten. Auch das Spitzenmodell HPE ProLiant DL380 Gen10 ist mit zwei Varianten in der Aktion vertreten. Sie kosten 2674 und 3039 Euro.

Die Server der Generation 10 bieten zahlreiche Neuerungen, die die Sicherheit erhöhen und die Performance verbessern. Mit dem iLO-5-Chip implementiert HPE einen Firmware-Schutz der eine Hardwareverschlüsselung ab Werk enthält. Somit wird ein Angriffsvektor, der auf eine softwareseitige Kompromittierung setzt, ausgeschaltet. HPE bezeichnet die Lösung als Silicon Root of Trust.

Darüber hinaus bieten sie mit Persistent Memory und Core Boosting über exklusive Technologien, die Leistungsvorteile beim RAM-Zugriff und bei der Auslastung der neuen Xeon-Scalability-Prozessoren ermöglichen.

WEBINAR HPE Server der Generation 10 - Die sichersten Industrie-Standard-Server der Welt Die neuen HPE-Server der Generation 10 bieten einen erweiterten Schutz vor Cyberangriffen. Erfahren Sie in unserem Webinar, warum HPE-Server die sichersten Industrie-Standard-Server der Welt sind und wie Sie ihr Unternehmen zu mehr Agilität verhelfen. Jetzt registrieren und Aufzeichnung ansehen. Jetzt anmelden.

Service-Optionen

Zu den einzelnen Produkten stehen verschiedene Service-Optionen parat. Welche davon für KMUs sinnvoll sind, erfahren Sie in dem ZDNet-Beitrag HPE „Pointnext Support Services für kleine und mittelständische Unternehmen„.