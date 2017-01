Firefox Test Pilot bringt Cliqz und weitere experimentelle Funktionen

Mozilla hat das im letzten Jahr in Englisch gestartete Testprogramm jetzt auch in Deutsch aufgelegt. Neu dabei ist die Schnellsuche von Cliqz, die direkt aus dem Browser zu Suchergebnissen führt. Zu den Investoren der Münchner Cliqz GmbH gehören Hubert Burda Media und Mozilla.

Mozilla hat sein Programm Firefox Test Pilot jetzt auch in Deutsch aufgelegt. Für deutsche Nutzer steht als neues experimentelles Feature Cliqz bereit, das direkt aus dem Browser zu Suchergebnissen führt. Als weitere experimentelle Funktionen sind Min Vid, Page Shot und Tab Center verfügbar, die schon im letzten Jahr in einer englischsprachigen Version des Testprogramms verfügbar waren. Weitere Funktionen sollen folgen, während ausgiebig erprobte auch wieder entfallen.

Wer teilnehmen will, muss das Add-on „Test Pilot“ installieren und kann dann experimentelle Funktionen aktivieren. Voraussetzung ist aber auch das Einverständnis, dass Nutzungsdaten an Mozilla übertragen werden. Test Pilot überträgt mit der Telemetrie von Firefox Daten einschließlich der IP-Adresse des Nutzers, und dazu kommen noch Informationen über die installierten Experimente. Gemessen werden außerdem „Benutzerinteraktionen mit Maus-, Berührungs- und Zugangstools sowie mit Firefox-Schnittstellen und -Steuerelementen wie auch das Timing und die Häufigkeit dieser Aktionen usw.“ Mozilla will jedoch versuchen, den „Schutz Ihrer Daten mit unserem Bedarf an Daten zur Verbesserung von Firefox im Gleichgewicht zu halten“.

Bei einem der Experimente kooperiert Mozilla mit der Cliqz GmbH, die einen auf Firefox aufsetzenden Browser gleichen Namens sowie eine Erweiterung für Firefox vertreibt. Das Münchner Unternehmen stellt eine integrierte Anti-Tracking-Funktion zum Schutz vor Aktivitätenverfolgung in seinem Cliqz-Browser heraus, der vor Kurzem auch für Android veröffentlicht wurde. Darüber hinaus will Cliqz Browser und Suche zusammenführen und damit nicht weniger als „die Benutzeroberfläche des Internet neu gestalten“.

Seit 2013 hält Hubert Burda Media eine Mehrheitsbeteiligung an Cliqz. 2016 beteiligte sich außerdem Mozilla mit einer „strategischen Investition“, als deren Ziel die Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Datenschutz bei der Suche im Internet genannt wurde. Die Teilhaber könnten sich aber auch gleichermaßen in einer Konkurrenzsituation zu Google sehen – und Verleger Burda zählt zu den erklärten Verfechtern des gegen Google gerichteten deutschen Leistungsschutzrechts.

Die Cliqz-Funktion im Test-Pilot-Programm basiert offenbar auf der schon länger angebotenen Erweiterung für Firefox, die praktisch die Google-Suche überflüssig machen soll. „Mit der in Cliqz integrierten Suche kommst du meist schneller und direkter ans Ziel als mit Google und Co“, bewirbt Cliqz seine Schnell-Suche direkt aus dem Browser heraus, mit der Mozilla jetzt auch in seinem Test-Pilot-Programm experimentiert.

Diese Cliqz-Schnell-Suche will immer die drei relevantesten Ergebnisse und Website-Vorschläge liefern und zeigt diese schon nach den ersten eingegebenen Buchstaben als Auswahl unter der Adressleiste des Browsers an. Ein einziger weiterer Klick soll dann direkt zu der gewünschten Seite führen – ohne die Ergebnisseite einer Suchmaschine zu sehen zu bekommen. Manche Informationen wie Wetter, Sportergebnisse oder Nachrichtenthemen erscheinen darüber hinaus direkt unter der Adressleiste, ohne überhaupt eine Webseite öffnen zu müssen.