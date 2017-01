HMD Global stellt erstes Android-Smartphone der Marke Nokia vor

HMD Global hat sein erstes Smartphone unter der Marke Nokia vorgestellt. Es ist zudem das erste Smartphone der finnischen Traditionsmarke, auf der Googles Mobilbetriebssystem Android vorinstalliert ist. Allerdings ist das Nokia 6 genannte Gerät dem chinesischen Markt vorbehalten.

Die Beschränkung auf China begründet HMD Global mit dem Wunsch, die „Bedürfnisse von Verbrauchern in verschiedenen Märkten weltweit“ kennenzulernen. Chinesische Verbraucher haben nach Vorstellung des Unternehmens demnach ein großes Interesse an 5,5-Zoll-Smartphones mit Full-HD-Display und der aktuellsten Android-Version 7.0 Nougat.

Angetrieben wird das Nokia 6 von einem Snapdragon-430-Prozessor mit integriertem LTE-Modem von Qualcomm, dem 4 GByte RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher von 64 GByte lässt sich per Micro-SD-Karte erweitern. Die rückwärtige Kamera nimmt Bilder mit einer Auflösung von 16 Megapixeln auf. Sie verfügt über einen Phasenerkennungsautofokus, der nach Herstellerangaben scharfe und detailreiche Fotos verspricht. In die Vorderseite ist indes eine 8-Megapixel-Kamera integriert.

HMD Global stattet das Gerät zudem mit einem Dual-Verstärker aus, der 6 Dezibel lauter sein soll als Smartphones mit herkömmlichen Verstärkern und Dolby Atmos untersützt. Die gesamte Technik packt das Unternehmen in ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium. Das LCD-Display mit Hybrid-In-Cell-Technik wird zudem durch 2,5D-Goriall-Glas geschützt.

Nokiapoweruser will zudem erfahren haben, dass im 154 mal 75,8 mal 7,85 Millimeter großen Gehäuse ein fest verbauter 3000-mAh-Akku steckt, der 18 Stunden Gesprächszeit und 32 Tage Standby erlauben soll. Zudem soll das Nokia 6 über einen Micro-USB-Anschluss und einen 3,5-mm-Köpfhöreranschluss verfügen. Im Home-Button auf der Vorderseite soll außerdem ein Fingerabdruckscanner integriert sein.

„Unser Ziel ist es, ein Premium-Produkt abzuliefern, das die Bedürfnisse von Verbrauchern in jeder Preislage und in jedem Markt erfüllt“, sagte HMD-Global-CEO Arto Nummela. „Heute starten wir mit dem Premium-Gerät Nokia 6. Wir freuen uns auf die Enthüllung weiterer Produkte im ersten Halbjahr.“

In China verbreibt HMD Global das Nokia 6 ab Anfang 2017 exklusiv über JD.com. Dort soll das Gerät 1699 Yuan kosten, was 233 Euro zuzüglich Steuern entspricht. Gerüchten zufolge soll HMD Global in diesem Jahr bis zu sechs weitere Smartphones in den Handel bringen. Ob eines davon auch den deutschen Markt erreichen wird, bleibt abzuwarten.

Mit der X-Serie hatte die damalige Microsoft-Tochter Nokia bereits 2014 auf Android basierende Smartphones vorgestellt. Sie nutzten jedoch kein reines Android, sondern die Nokia X Platform, die auf Android 4.1.2 Jelly Bean aufbaute. Ihr fehlte vor allem der Google Play Store und damit die direkte Anbindung an das Google-Ökosystem. Die Produktlinie wurde schon nach weniger als einem halben Jahr wieder eingestellt.

[mit Material von Jake Smith, ZDNet.com]

