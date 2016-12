Eizo stellt 27-Zoll-Monitor mit USB-Typ-C-Anschluss vor

Eizo bringt mit dem 27 Zoll großen Monitor FlexScan EV2780 seinen ersten Monitor mit USB-Typ-C-Anschluss auf den Markt. Mit dem Picture-by-Picture-Modus sowie zahlreichen ergonomischen Merkmalen und Energiesparfunktionen soll sich der EV2780 speziell für den Einsatz in Geschäftsumgebungen, beispielsweise an Börsen, in Handelsräumen, in Büros und in Leitständen eignen. Der neue Bildschirm ist ab Januar in Schwarz oder Weiß mit jeweils farblich passenden Kabeln zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 987 Euro im Handel erhältlich.

Mit USB Typ C lassen sich Video-, Audio- und USB- Signale mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s mit einem einzigen Kabel zwischen dem FlexScan EV2780 und angeschlossenen Geräten übertragen. Darüber hinaus liefert der FlexScan EV2780 laut Hersteller eine Leistung von bis zu 30 Watt zum Aufladen von Notebooks und anderen Geräten über deren USB-Typ-C-Verbindung. Ein separates Netzkabel soll damit überflüssig werden. Der Bildschirm soll sich damit nicht nur für herkömmlichen Büros sondern gerade auch für flexible Büros anbieten, in denen die Mitarbeiter zwischen den Arbeitsplätzen im Büro wechseln.

Der Monitor kommt mit einer Rahmenstärke von nur 1 Millimeter und wirkt damit fast rahmenlos. Der 27 Zoll große Bildschirm im 16:9-Format verfügt über ein LCD-Display mit blickwinkelstarker IPS-Technologie, eine LED-Hintergrundbeleuchtung sowie eine native Auflösung von 2560 mal 1440 Pixel. Der Blickwinkel liegt horizontal und vertikal bei jeweils 178 Grad, die Helligkeit gibt der Hersteller mit 350 cd/m² an, das Kontrastverhältlis mit 1000:1 und die Reaktionszeit mit 5 Millisekunden (Grau zu Grau). Die sichtbare Bildgröße beträgt 59,7 mal 33,6 Zentimeter.

Der integrierte Auto-EcoView-Sensor passt die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die Helligkeit der Umgebung an, um den Energieverbrauch zu senken und soll einer Überanstrengung der Augen entgegenwirken. Im voreingestellten „Paper“-Modus wird der blaue Lichtanteil in der Anzeige reduziert und soll so ein angenehmeres Betrachten ermöglichen.

Mit Eizos neu entwickelter Software „Screen InStyle“ können Benutzer Anwendungen einen voreingestellten Modus zuweisen und ein tagesrhythmisches Dimmen der Farbtemperatur sowie die Energieeinstellungen anpassen.

Diese Einstellungen lassen sich dann auf alle Bildschirme einer Multi-Monitor-Konfiguration übertragen, eine manuelle Einstellung der einzelnen Monitore ist damit nicht mehr erforderlich. Administratoren können mithilfe einer Server-App für Screen InStyle die Einstellungen aller EV2780 in einem Unternehmen in einer Installation von zentraler Stelle aus verwalten. Davon sollen speziell Unternehmen, die sicherstellen möchten, dass alle Geräte korrekt eingestellt und die Energiespareinstellungen aktiviert sind, profitieren.

Umfrage Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit für IT-Anschaffungen Ihres Unternehmens? Spielt eine wichtige Rolle.

Spielt eine untergeordnete Rolle.

Spielt keine Rolle. Ergebnisse anzeigen

Loading ... Loading ...

Der Monitor verfügt – neben dem USB-Typ-C-Anschluss – auch über einen DisplayPort, einen HDMI- und einen DVI-Eingang, einen Audio-Ausgang sowie einen Audio-Eingang. Für die Soundausgabe sind zwei 1-Watt-Lautsprecher integriert.

Der Fuß lässt sich um 15,5 Zentimeter in der Höhe verstellen und 344 Grad schwenken. Der Bildschirm kommt mit einem Neigungswinkel von insgesamt 40 Grad und kann dank Pivot-Unterstützung um 90 Grad ins Hochformat gedreht werden.

Die Leistungsaufnahme wird bei normaler Nutzung mit 23 Watt angegeben, im Off-Modus mit maximal 0,5 Watt und im ausgeschalten Zustand mit 0 Watt. Der Bildschirm ist Energy Star 7-konform, TCO 7-zertifiziert und kommt mit einer 5-Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice.

Der 8,1 Kilo schwere Monitor ist 61 Zentimeter breit, 24,5 Zentimeter tief und je nach Einstellung des Fußes zwischen 39 und 54,5 Zentimeter hoch.

Tipp: Wie gut kennen Sie sich mit der europäischen Technologie-Geschichte aus? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.