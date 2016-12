Aldi Nord bietet 15,6-Zoll-Notebook Medion Akoya E6432 mit Full HD-Display für 499 Euro

Das Medion-Notebook wird von einer Intel Core i3-CPU der sechsten Generation inklusive Intel IRIS-Grafik angetrieben. Es ist außerdem mit einem Full HD-Display, 6 GByte RAM, einer 128-GByte-SSD und einer 1-TByte-HDD, WLAN nach dem AC-Standard und Windows 10 ausgestattet. Es kommt ab 29. Dezember für 499 Euro in die Aldi Nord-Filialen.

Aldi Nord verkauft ab 29. Dezember das 15,6-Zoll-Entertainment-Notebook Medion E6432 für 499 Euro. Es kommt mit Full HD-Display, Intel Core i3-6157U-Prozessor, 6 GByte RAM, einer 128 GByte großen SSD sowie einer 1-TByte-Festplatte.

Das 39,6 Zentimeter große Full HD-Display mit blickwinkelstarker IPS-Technologie bietet eine Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel. Darüber befindet sich die HD-Kamera. Zudem ist ein Mikrofon für Video-Calls integriert.

Angetrieben wird das E6432 von einer Intel Core i3-6157U-CPU mit 2,4 GHz Takt (inklusive Intel IRIS-Grafik), der 6 GByte DDR4-RAM zur Seite stehen. Die 128 GByte große SSD soll für schnelle Starts und Ladegeschwindigkeiten von Programmen sorgen, die 1 TByte große Festplatte Platz für Medien- und Spielesammlungen bieten. Des Weiteren verfügt das Notebook über einem Multistandard-DVD-/CD-Brenner mit DVD-RAM- und Dual-Layer Unterstützung.

Für schnelle Datenübertragungen ist das Medion E6432 mit einem Intel Wireless-AC3165-Adapter mit integrierter Bluetooth-4.1-Funktion ausgestattet. Für die Soundausgabe sorgen zwei Dolby-Audio-zertifizierte Lautsprecher. Das Angebot an Anschlüssen umfasst einen SD-Karten-Leser, zwei USB-3.0-, zwei USB-2.0- und einen LAN-Anschluss (RJ-45) sowie einen HDMI-Ausgang. Außerdem ist ein kombinierter Audio-Anschluss an Bord. Für die Stromversorgung ist ein 4-Zellen-Li-Ionen-Akku mit 37 Wh verantwortlich. Der Hersteller gibt eine Akku-Laufzeit von bis zu vier Stunden an.

Window 10 Home und eine kostenlose 30-Tage-Testversion von McAfee LiveSafe sind vorinstalliert wie auch eine Bild- und Videobearbeitungssoftware, außerdem steht eine kostenlose Testversion für Office 365 bereit.

Das Notebook wiegt 2,3 Kilo, misst 38,4 mal 27 mal 2,8 Zentimeter und kommt mit drei Jahren Garantie.

Seit Donnerstag ist bei Aldi Süd – eine Woche nach Aldi Nord – das größere 17,3-Zoll-Notebook Medion P7648 im Angebot. Es hat für 899 Euro ein Full HD-Display, eine aktuelle Intel Core i7-CPU, Nvidias GeForce GTX 950M-Grafik, 16 GByte RAM, WLAN nach dem aktuellen ac-Standard, USB 3.1 Typ-C, eine 256 GByte großen SSD sowie eine 1-TByte-HDD an Bord.

Bereits ab heute gibt es bei Aldi Nord mit dem Medion P9702 (MD 60201) für 199 Euro ein 9,7-Zoll-Android-Tablet im 4:3-Format mit QHD-Display, Quad-Core Prozessor, 2 GByte RAM, 32 GByte internem Speicher im Metallgehäuse und drei Jahren Garantie.

