BMW zeigt holografisches Display

Das neue Konzept von BMW heißt HoloActive Touch. Das Unternehmen will damit die Bedienung von Bordgeräten neu gestalten.

Wie BMW jetzt angekündigt hat, will das Unternehmen Holo Displays künftig in Fahrzeugen einsetzen. Das neue Konzept soll im Januar 2017 auf der CES, der Consumer Electronic Show in Las Vegas, einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Geräte im Fahrzeug wie Radio oder die Klimaanlage sollen über die neue Schnittstelle bedienbar werden. Bei HoloActive Touch handelt es sich um eine Art holografische Projektion, über die der Nutzer die Geräte steuern können soll. Die Eingabe scheint frei in der Luft zu schweben, teilt BMW mit. Die Gesten des Fahrers mittels Kamera aufgezeichnet und in diese Befehle umgesetzt.

Dem Nutzer sollen auf diese Weise auch Informationen etwa aus dem Navigationsgerät oder den Infotainment-System präsentiert werden. Der Anwender soll die Geräte mit verschiedenen Gesten ansteuern können – vergleichbar mit Microsofts Kinect. Er muss dazu keine Oberflächen mehr berühren. Dennoch stehe weiterhin die Bedienung über Touchscreen zur Verfügung, heißt es von BMW.

BMW wolle damit die Besonderheiten des Head-Up-Displays, Gestensteuerung und Touchscreen-Operations zusammenführen und damit ein völlig neues Erlebnis sowie neue Features kreieren.

Derzeit ist jedoch noch völlig unklar, wann diese Technologie in Serienfahrzeugen verbaut werden wird.

