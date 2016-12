Update für Google Drive für iOS erleichtert Umstieg von iPhones auf Android

Google hat die iOS-Version seiner Cloudspeicher-App Drive aktualisiert. Das Update erlaubt es, ein Backup wichtiger Daten wie Kontakte, Kalender und Fotos in Googles Cloud zu speichern. Die neue Funktion soll Nutzern einen Umstieg von iPhone oder iPad auf ein Smartphone oder Tablet mit Android erleichtern.

Die Funktion findet sich in den Einstellungen unter dem Punkt „Sicherung“. Dort lässt sich auch festlegen, ob alle Daten oder nur Adressen oder nur Fotos gesichert werden. Die Sicherung selbst kann laut Google je nach Datenmenge auch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Drive wiederum legt die Daten nicht in einer Sicherungsdatei ab, sondern speichert sie in den zugehörigen Google-Diensten Kalender, Kontakte und Fotos. Auch nach einer vollständigen Sicherung können Nutzer also immer noch entscheiden, welche Informationen sie übertragen, indem Sie auf ihrem neuen Android-Smartphone beispielsweise die Synchronisation von Terminen mit dem Google Kalender deaktivieren.

Die neue Funktion richtet sich also vor allem an iOS-Nutzer, die bisher noch kein Google-Konto auf ihrem iPhone oder iPad nutzen. Ein ähnliches Resultat, sprich die Synchronisation von Kontakten, Terminen und Fotos, lässt sich auch mit den Google-Apps Gmail und Fotos erreichen. Auf das neue Android-Gerät kommen die Daten dann jeweils nahezu automatisch durch die Einrichtung des Google-Kontos.

Die neue Sicherungsfunktion hat allerdings auch ihre Grenzen. Google Drive speichert weder Musik noch Textnachrichten von iOS-Geräten. Zudem müssen Adressen und Termine lokal auf dem iOS-Gerät gespeichert sein – die Daten von eingebundenen Cloud-Konten wie Microsoft Outlook.com werden ebenfalls nicht gesichert.

Apple bietet seine Umzugs-App Move to iOS schon seit mehr als einem Jahr im Google Play Store an. Die erste Android-App des iPhone-Herstellers kann Daten von Android per WLAN auf ein neues iOS-Gerät übertragen. Die Übertragung ist jedoch nur während der Ersteinrichtung eines iPhone oder iPad möglich – sie lässt sich nicht nachträglich starten. Neben Kontakten, Bildern, Videos, und Kalendern kann die App auch E-Mail-Konten an ein iPhone übergeben.