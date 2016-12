Amazon kündigt weiteres Versandzentrum im norddeutschen Winsen für Ende 2017 an

Im neuen Logistikzentrum in Winsen sollen in den ersten 12 Monaten 1000 neue Arbeitsplätze entstehen. Amazon investiert im ersten Jahr dafür 90 Millionen Euro. Der Online-Händler verspricht sich davon mehr Auswahl für Kunden und mehr Chancen für unabhängige Händler aus der Region, die “Fulfilment by Amazon“ nutzen.

Amazon plant für Ende 2017 ein weiteres Logistikzentrum im niedersächsischen Winsen, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Auf einer Fläche von 64.000 Quadratmetern sollen im ersten Jahr 1000 unbefristete Jobs entstehen. In Amazon Logistikzentren vergleichbarer Größe sind nach einigen Jahren laut Amazon gewöhnlich rund 2000 Mitarbeiter beschäftigt.

Amazon investiert im ersten Jahr im rund 35 Kilometer südöstlich vom Hamburger Zentrum gelegenen Winsen 90 Millionen Euro in den Ausbau des europäischen Logistiknetzwerks, dazu kommen weitere 110 Millionen Euro Investitionen durch die Partner. Amazon reagiert damit eigenen Aussagen zufolge auf die steigende Kundennachfrage. Besonders für die wachsende Zahl unabhängiger Händler aus der Region, die Lagerung und Versand von Amazon nutzen, soll es noch leichter werden, Kunden weltweit zu erreichen.

Das neue Logistikzentrum in Winsen soll zusammen mit den bestehenden dazu dienen, der aktuellen Nachfrage in Deutschland und ganz Europa gerecht zu werden aber auch auf zukünftiges Wachstum vorbereitet zu sein. Zwei weitere Logistikzentren werden in Frankenthal in der Pfalz und in Dortmund entstehen. Beide sollen ebenfalls Ende 2017 eröffnet werden. Zurzeit verfügt Amazon hierzulande über neun Logistikzentren (zweimal Bad Hersfeld, Brieselang bei Potsdam, Graben, Koblenz, Leipzig, Pforzheim, Rheinberg, Werne), die Teil des europäischen Netzwerkes von 31 Logistikzentren sind. Amazon hat eigenen Angaben zufolge mehr als 13.000 unbefristete Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen, davon über 11.000 in den Logistikzentren. Zusätzlich seien viele Arbeitsplätze im Umfeld entstanden, so der Konzern. Die Händler auf Amazon Marketplace haben allein in Deutschland rund 90.000 Arbeitsplätze geschaffen. Seit 2010 habe Amazon mehr als 15 Milliarden Euro in Europa investiert, beispielsweise in Infrastruktur und Anlagen in der Logistik und im Kundenservice, Amazon Web-Services Rechenzentren sowie Forschung und Entwicklung.

„Dieses neue Logistikzentrum liegt uns besonders am Herzen. Der Standort in Norddeutschland unterstützt uns dabei, die Leistung des Europäischen Liefernetzwerks zu verbessern und Kunden in ganz Europa noch zuverlässiger zu beliefern“, führt Roy Perticucci aus, Chef des Europäischen Logistiknetzwerks. „Für mittelständische Händler aus der Region ergeben sich neue Chancen, in ganz Europa Kunden zu erreichen. In Winsen entstehen gute Jobs mit wettbewerbsfähigen Löhnen ab dem ersten Tag.“

„Mit Amazon kommt ein Global Player nach Winsen, der hier erheblich investiert, eine stattliche Zahl von Arbeitsplätzen schafft und darüber hinaus für die Stadt zusätzliche Kaufkraft, positive Wirtschaftsimpulse und einen Imagegewinn bringt. Deshalb freue ich mich sehr über die bevorstehende Ansiedlung“, so Winsens Bürgermeister André Wiese. „Da der Gewerbestandort Winsen mit seinen Vorteilen überzeugen konnte, insbesondere auch mit der guten Anbindung an die Autobahn, will und wird sich Amazon diese Vorteile auch zunutze machen.“

Amazon hat mit der Besetzung der ersten Stellen in Winsen begonnen. Die neuen Positionen umfassen Logistik-Manager und Ingenieure, Personal- und IT-Experten sowie Logistik-Kräfte. Interessenten können sich informieren und bewerben.

Für interessierte Kunden und die breite Öffentlichkeit öffnet Amazon die Tore der Logistikzentren und bietet Führungen an den Standorten Bad Hersfeld, Graben und Koblenz an. Anmeldungen sind direkt über Amazon möglich.

