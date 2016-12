Googles neue Android-Tastatur Gboard integriert Suchfunktion

Google hat seine bisher nur für iOS erhältliche Tastatur Gboard auch für Android verfügbar gemacht. Sie ersetzt ab sofort die Google-Tastatur. Wichtigste Neuerung ist eine integrierte Suchfunktion. Außerdem ist es nun möglich, über die Tastatur animierte GIF-Dateien einzufügen.

Der G-Button, der die Suche aktiviert, muss allerdings zuerst in den Tastatureinstellungen aktiviert werden. Google fordert bei der Installation von Gboard allerdings auch dazu auf. Danach wird oberhalb der Buchstaben das bunte Google-„G“ angezeigt, das die Suchfunktion startet. Sie liefert beliebige Resultate, die sich direkt in die aktuelle App einfügen lassen. Bisher mussten Nutzer dafür die aktuelle Anwendung verlassen und die gewünschten Informationen beispielsweise per Kopieren und Einfügen übertragen.

Anstatt des G-Buttons bietet Gboard eine Werkzeugleiste, die einen einfachen Zugriff auf Themen, Einstellungen, den Einhandmodus und die Suche ermöglicht. Optional kann zudem die Zahlenleiste aktiviert werden.

Darüber hinaus unterstützt der Nachfolger der Google-Tastatur bis zu drei aktive Sprachen, von denen eine als bevorzugte Sprache voreingestellt wird. Bisher mussten Nutzer manuell zwischen den installierten Sprachen wechseln.

Weiterhin unterstützt wird die Eingabe per Wischgeste, die nun Glide Typing heißt. Wird die Tastatur mit Apps genutzt, die das Einfügen von GIF-Dateien erlauben, blendet Gboard automatisch den zugehörigen GIF-Button ein. Die Entwickler haben aber auch das Emoji-Menü überarbeitet und eine Suchfunktion für Emojis eingefügt.

Die Änderungen sind Bestandteil der Version 6.0.65.141378828, die allerdings noch nicht im Play Store erhältlich ist. Google bietet derzeit dort noch die Version 5.1.23 an. 9to5Google geht davon aus, dass Google das Update in Kürze freigeben wird.

Gboard für iOS ist hierzulande seit August im App Store verfügbar. Die für iOS ab Version 9 angebotene Tastatur unterstützt schon seit Monaten eine Suche, ohne die aktuelle App zu verlassen. Resultate liefert Gboard im von Googles Such-Apps bekannten Karteikartenformat.

[mit Material von Jake Smith, ZDNet.com]

