Aldi Nord bringt 9,7-Zoll-QHD-Tablet P9702 von Medion für 199 Euro

Das Medion Lifetab P9702 im iPad-Format kommt mit Quad-Core Prozessor, Android 6.0 Marshmallow, 2 GByte RAM und 32 GByte internem Speicher. Es ist ab 19. Dezember für 199 Euro in allen Aldi-Nord-Filialen erhältlich.

Aldi Nord bietet ab 19. September mit dem Medion P9702 (MD 60201) für 199 Euro ein 9,7-Zoll-Android-Tablet im 4:3-Format mit QHD-Display, Quad-Core Prozessor, 2 GByte RAM, 32 GByte internem Speicher im Metallgehäuse und drei Jahren Garantie.

Beim QHD-Display des 24,6 Zentimeter großen Displays, das eine QXGA-Aufösung von 2048 mal 1536 Pixel bietet, setzt Medion auf die blickwinkelstarke IPS-Technologie. Für Fotos und Videos ist eine 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite integriert, für Viceochats und Selfies steht eine 2-Megapixel-Frontkamera zur Verfügung. Für die Soundausgabe sind zwei Stereo-Lautsprecher an Bord.

Das Tablet wird von einem Quadcore-Prozessor Rockchip RK3288 mit 1,8 GHz Takt angetrieben (vier Cortex-A17-Kerne von ARM), dem 2 GByte DDR3-RAM zur Seite stehen. Für die Grafik ist einer Mali-T760-MP4-GPU zuständig. Der 32 GByte große interne Speicher, von dem etwa 27 GByte frei verfügbar sind, bietet Platz für Apps, Videos, Musik oder Fotos. Er lässt sich mithilfe von optional erhältlichen microSD-Speicherkarten um bis zu 128 GByte erweitern. Als Betriebssystem kommt Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz. Drawing Pad und eine 30-Tage-Testversion von McAfee Mobile Security sind bereits vorinstalliert.

Die Datenübertragung kann via WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 erfolgen. Zur Verwendung von Google Maps oder der Nutzung anderer standortbasierter Dienste ermöglicht der integrierte GPS-Sensor die Bestimmung der eigenen Position. Der integrierte miniHDMI-Ausgang stellt die Verbindung zu einem TV-Gerät oder Monitor her. Desweiteren ist das Tablet mit einem Gyrosensor, einem 3,5-Millimeter-Audio-Anschluss sowie einem microUSB-2.0-Anschluss mit USB-Hostfunktion ausgestattet. Externe Peripheriegeräte wie Tastatur oder Speicherstick lassen sich mit einem passenden Adapter an das Tablet anschließen. Für die Stromversorgung ist ein 7130-mAh-Li-Ionen-Akku zuständig.

Das 570 Gramm schwere Medion P9702 misst 169 mal 239 mal 8,7 Millimeter. Die 9,7 Zoll großen iPads mit identischer Auflösung kommen mit Abmessungen von 169,5 mal 240 und einem Gewicht von 437 Gramm in der WLAN-Version. Mit einer Stärke von 6,1 Millimeter sind sie ein ganzes Stück dünner. Mit einem Startpreis von 429 Euro ist das iPad Air 2 allerdings doppelt so teuer. Die 9,7-Zoll-Version des iPad Pro ist in der WLAN-Version ab 679 Euro erhältlich.

Medion PP9702 und Apple Modell Medion P9702 Apple iPad Air 2 (WiFi-Version) Display 24,6 cm (9,7 Zoll), 2048 x 1536 Pixel mit IPS-Technologie 24,63 cm (9,7 Zoll), 2048 x 1536 Pixel mit IPS-Technologie, Retina Betriebssystem Android 6.0, Marshmallow iOS 10 Prozessor 1,8 GHz Quad-Core Prozessor Rockchip RK3288 A8X Chip mit 64‑Bit Architektur; M8 Motion Coprozessor Arbeitsspeicher 2 GByte 2 GByte microSD-Kartenslot ja nein Interner Speicher 32 GByte 32/128 GByte Hauptkamera 5 MP 8 MP Fronkamera 2 MP 1,2 MP Akku 7.130-mAh-Li-Ionen-Akku Lithium-Polymer-Batterie mit 27,3 Wattstunden Lautsprecher Front Stereo Lautsprecher und eingebautes Mikrofon integrierte Lautsprecher und zwei eingebaute Mikrofone WLAN Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), HT80 mit MIMO Bluetooth 4.0 4.2 Anschlüsse miniHDMI-Ausgang, microUSB 2.0 mit USB-Host-Funktion, 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss Lightning Connector; 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss Abmessungen 169 x 239 x 8,7 mm 169,5 x 240 x 6,1 mm Gewicht 570 g 437 g Preis 199 Euro 429 (32 GByte)/539 Euro (128 GByte)

Vor rund acht Wochen hatte Aldi Nord das 10,1-Zoll-Tablet P10400 im Angebot – ebenfalls für 199 Euro. Das 8-Zoll-Tablet P8514 gab es vor gut einem Monat bei Aldi Süd für 149 Euro.

