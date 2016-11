Black Friday und Cyber Monday bei Samsung: Galaxy A3 bis zu 50 Prozent günstiger

Auch Samsung bietet anlässlich des Black Friday und Cyber Monday wieder vergünstigte Produkte aus unterschiedlichen Bereichen an. Heutiges Highlight ist das Galaxy A3, das derzeit allerdings nur noch in Frankfurt verfügbar ist.

Samsung bietet seinen Kunden, die heute am Black Friday ein Samsung Galaxy A3 (2016) zum aktuellen Preis von 299 Euro kaufen, ein weiteres Galaxy A3 (2016) kostenlos dazu. Das Angebot soll speziell Paare oder Familien ansprechen, die gleich zwei neue Smartphones suchen – oder eins zu Weihnachten verschenken wollen. Nach Ablauf der Black Friday-Aktion können Kunden sich das Galaxy A3 (2016) noch bis zum 28. November um bis zu 40 Prozent reduziert sichern, wie auch das größere Modell, das Galaxy A5 (2016). Im Online-Shop ist allerdings inzwischen kein einziges Gerät (mehr) verfügbar. Interessenten müssen sich mit dem Hinweis „Aufgrund der starken Nachfrage ist das Galaxy A3 ab morgen den 25.11. wieder verfügbar“ zufrieden geben. Anders sieht es noch im Samsung Mobile Shop auf der Frankfurter Zeil aus, der ebenfalls an der Aktion teilnimmt und heute noch bis 21 Uhr geöffnet hat. Hier sind auf telefonische Nachfrage von ZDNet um 12:05 Uhr aktuell noch Geräte verfügbar. [Update 14:11 Uhr: Das Angebot gilt aber nur von 19 bis 21 Uhr].

Für den „Cyber Monday“, den 28. November, verspricht der Hersteller weitere Angebote und Rabatte bei weiteren Smartphones, Tablets, Wearables und Zubehörprodukten bis zu 40 Prozent. Die Aktionen gelten auch hier wieder für den Samsung Online Shop unter www.samsung.de/blackfriday und den Samsung Mobile Store in Frankfurt am Main. Der Cyber Monday endet am Montag um 23.59 Uhr. Für den Samsung Online Shop gilt das Angebot ab 0 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 28.11.2016, und dauert bis 23.59 Uhr am 28. November. Im Samsung Mobile Store in Frankfurt können sich Kunden die Angebote während der Öffnungszeiten am 28. November von 10.00 bis 20.00 Uhr sichern. Es gilt eine Abgabemenge von einem Gerät plus dem Gratisgerät pro Kunde.

Mit den Deals will Samsung unter anderen Interessenten dazu einladen, neue Produktkategorien wie die 360-Grad-Kamera Gear 360, das kabellose In-Ear-Headset Rectangle, die Fitness-Armbänder Gear Fit2 und Gear IconX oder die Smartwatches Gear S2 und Gear S2 classic kennenzulernen.

Zu den Angeboten zählen außerdem auch das 9,6-Zoll-Tablet Galaxy Tab E Wi-Fi sowie der kabellose Design-Lautsprecher Samsung Bottle in Flaschenform, die induktive Multi-Ladestation Samsung Tray, das externe Akkupack Samsung Kettle und USB-LED-Licht Samsung Cap.

Samsung feiert den Black Friday und den Cyber Monday im Samsung Store auf der Zeil in Frankfurt mit einem ganzen Aktionswochenende. Laut Hersteller unterstützen Produkttrainer Kunden bei der Kaufentscheidung und erklären das Tool Smart Switch, mit dem Nutzer ihr neues Samsung Smartphone ganz einfach in Betrieb nehmen und dabei alle ihre Daten mitnehmen können. Darüber hinaus können Besucher mit dem Samsung 4D-Kino in die virtuelle Realität eintauchen. Samsung verteilt außerdem 5.000 Adventskalender an die Kunden.

Das Galaxy A3 kommt mit 4,74 Zoll großen AMOLED-Display, einer 13-Megapixel-Haupt- und einer 5-Megapixel-Frontkamera jeweils mit F1.9-Blende, 1,5-GHz-Quad-Core-CPU (Exynos 7578), 1,5 GByte RAM und 16 GByte erweiterbarem Speicher. Als Betriebssystem kommt Android 5.1 zum Einsatz inklusive Samsung Touchwiz 2015 zum Einsatz. Die Datenkommunikation kann über LTE Cat. 4, HSPA+, WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Bluetooth 4.1, NFC, GPS, und USB 2.0 erfolgen. Für die Stromversorgung ist ein 2300-mAh-Akku an Bord. Das 132 Gramm schwere Smartphone misst 134,5 mal 65,2 mal 7,3 Millimeter.

Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de