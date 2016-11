Black Friday bis Cyber Monday: Huawei senkt Preis für Honor 8 um 100 Euro

Das Honor 8 kommt mit 5,2-Zoll-Full-HD-Display, Octa-Core-CPU, 3 GByte RAM, 32 GByte erweiterbarem Speicher, LTE, Dual-SIM, USB Typ C, 3000-mAh-Akku und Android 6.0 Marshmallow. Es ist die nächsten vier Tage in Huaweis vMall-Store für 299 Euro erhältlich.

Huawei bietet das Honor 8 von Freitag von 25. bis 28. November auf vMall.eu 100 Euro günstiger an. Zusätzlich zu dem direkten Rabatt von 50 Euro gibt es für alle Käufer weitere 50 Euro zurück, sofern sie an der Aktion „Teilen macht Spaß“ teilnehmen. Unterm Strich kostet das Honor 8 mit TU-Schutzhülle im Aktionszeitraum dann letztlich 299 Euro. Es ist in den Farben Midnight Black, Pearl White und Sapphire Blue erhältlich.

Huawei hatte das Honor 8 Mitte des Jahres vorgestellt. Das 5,2 Zoll große Full-HD-Display mit abgerundeten Kanten löst 1920 mal 1080 Bildpunkte auf. Angetrieben wird das Honor 8 wie die anderen Vertreter der Honor-Reihe von einer Achtkern-CPU der Huawei-Tochter HiSilicon. Das System-on-a-Chip Kirin 950 kommt mit bis zu 2,3 GHz Takt und integriert die ARM-GPU Mali-T880 MP4. Es arbeitet nach ARMs big.LITTLE-Prinzip, besteht also aus zwei Quad-Core-Prozessoren (je vier Cortex-A72- und Cortex-A53-Kerne mit 2,3 GHz respektive 1,8 GHz Takt), von denen einer für leistungsintensive Anwendungen wie Spiele und der andere für weniger rechenintensive Aufgaben zuständig ist.

Es ist mit 4 GByte RAM und 32 GByte Speicher ausgerüstet. Letzterer lässt sich mittels MicroSD-Karte um bis zu 128 GByte erweitern. Die SD-Karte belegt jedoch den zweiten Nano-SIM-Einschub, sodass sich Nutzer zwischen der Dual-SIM-Funktion und zusätzlichem Speicher entscheiden müssen.

Die Kommunikationsoptionen umfassen LTE, Dual-Band-WLAN nach IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 und die Nahfunktechnik NFC. Zur Positionsbestimmung dient GPS. Der fest verbaute 3000-mAh-Akku wird über einen USB-Typ-C-Anschluss geladen und unterstützt eine Schnellladefunktion. Abgerundet wird die Ausstattung durch einen Infrarotsensor und einen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite.

Das 153 Gramm schwere Honor 8 misst 14,6 mal 7,1 Zentimeter und ist 7,45 Millimeter dick. Als Betriebssystem installiert Huawei Android 6.0 Marshmallow, dem es seine Oberfläche EMUI 4.1 überstülpt.

Seit Ende Oktober ist das Honor 8 auch in einer Premium-Version für 449 Euro erhältlich. Das Honor 8 Premium kommt bereits ab Werk mit 64 GByte internem Speicher und wird in der Farbe Sunrise Gold angeboten.

Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de