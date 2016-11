Ransomware Stampado verschlüsselt Dateien in Netzwerken und externen Festplatten

Neue Varianten der Ransomware Stampado sind in der Lage, nicht nur Dateien auf einer lokalen Festplatte, sondern auch in Netzwerken und auf externen Speichermedien zu verschlüsseln. Die wurmartigen neuen Funktionen haben Forscher des Sicherheitsanbieters Zscaler entdeckt. Stampado sei dadurch in der Lage, sich „extrem effektiv“ zu verbreiten.

Stampado wird demnach aktuell im Dark Web für nur 39 Dollar zum Kauf angeboten. Der Verkäufer beschreibe die Erpressersoftware als „einfach und günstig“ zu verwalten. Der Kaufpreis beinhalte eine „lebenslange Lizenz“.

Die erste Infektion erfolgt in der Regel wie bei anderer Ransomware auch über Spam-E-Mails oder Drive-by-Downloads. Danach installiert sich Stampado im Ordner „AppData“ unter dem Namen „scvhost.exe“ – in Anlehnung an den legitimen Windows-Prozess „svchost.exe“.

Wird Stampado ausgeführt, versucht die Malware Kopien von sich im lokalen Netzwerk und auf allen mit dem infizierten System verbundenen externen Laufwerken zu installieren. Sie macht auch nicht vor Systemen halt, die bereits von einer anderen Ransomware befallen sind. Den Forschern zufolge kann Stampado unter anderem von Locky, Cerber und Cryptowall verschlüsselte Dateien erneut verschlüsseln.

Opfer müssen im schlimmsten Fall also ein doppeltes Lösegeld zahlen. Stampado selbst gibt Nutzern 96 Stunden Zeit, eine vorgegebene E-Mail-Adresse zu kontaktieren, um weitere Anweisungen zu erhalten. Werden die Forderungen nicht erfüllt, droht Stampado mit der Löschung aller Dateien. Um zwischenzeitlich den Druck zu erhöhen, wird zudem alle sechs Stunden eine Datei gelöscht.

Zscaler rät Betroffenen, das Lösegeld nicht zu zahlen. In einem Blogeintrag beschreibt es, wie sich Stampado mit wenigen Handgriffen von einem System entfernen lässt. Zudem steht ein vom deutschen Sicherheitsforscher Fabian Wosar entwickeltes kostenloses Entschlüsselungstool zur Verfügung, das den Kauf eines Schlüssels überflüssig macht.

[mit Material von Danny Palmer, ZDNet.com]

